Ernesto D’Alessio anunció que su matrimonio llegó a su final

Ernesto Alonso Vargas Contreras, popularmente conocido como Ernesto D’Alessio, dio a conocer que su matrimonio con la influencer Rosario Ruiz no aguantó más y después de 16 años optaron de común acuerdo separarse.

Y es que desde el año pasado su relación se resquebrajó ante, la presunta infidelidad del actor y cantante de 46 años.

En ese momento, Charito Ruiz emitió un comunicado pidiéndole a los medios informativos no ejercer presión en su relación, pues creía en la honestidad de su marido para tratar de salvar su matrimonio.

“Con la verdad (que Ernesto y yo sabemos) es más que suficiente. No es necesario hacer conjeturas acerca del por qué seguimos luchando por nuestro matrimonio. Es muy triste saber que, lejos de apoyarnos entre mujeres (porque no soy la única que ha vivido algo así) estén buscando versiones alternas sin pensar en el daño que pueden generar, no a mí o a mi esposo, sino a mis hijos”, señalaba parte de la misiva.

Sin embargo, la fractura de la relación entre Charito y Ernesto era tan profunda que su voluntad para seguir juntos no bastó, pues la confianza entre ambos era muy distinta a la que los llevó a unirse en matrimonio el 19 de mayo de 2007, cuando ante cerca de 500 invitados celebraron su boda en un lujoso hotel de Monterrey, Nuevo León.

De hecho, su noviazgo había sido muy corto, pues apenas un año atrás se habían conocido después de que D’Alessio ofreció una presentación en un restaurante que pertenecía al padre de Charito.

A partir de ese momento, comenzaron a llamarse por teléfono y después a salir hasta que, de ser novios, saltaron al altar.

Juntos procrearon tres hijos: Sara María, Ana Priscila y Juan Mateo. Sin embargo, Jorge Antonio, el vástago mayor de Charito, también lleva los apellidos de Ernesto D’Alessio, pues en 2019 éste se convirtió en su padre legal.

No obstante, la pareja anunció mediante un comunicado que habían acordado seguir su camino por separado.

“Después de 16 años de un hermoso matrimonio, cuatro hijos que amamos y que son nuestra vida entera, luego de haberlo platicado y meditado a conciencia, de mutuo acuerdo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio”, señala parte del documento.

La noticia resulta un tanto sorpresiva, pues el 4 de mayo, el hijo de Lupita D’Alessio compartió un video en Instagram donde interpreta el tema “Almohada” con una dedicatoria espacial para su esposa Charito. “Eres en mi vida todo mi tesoro”, indicaba el mensaje.

