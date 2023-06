Florent Malouda sobre el futuro de Kylian Mbappé: “No me extrañaría que llegue a un acuerdo con el PSG”

El futbolista francés y delantero estelar del París Saint Germain (PSG), Kylian Mbappé, se ha convertido en la principal estrella del mercado de fichajes por la polémica que ha generado al expresar su intención de firmar un contrato con el Real Madrid de España para así iniciar una nueva etapa dentro del balompié mundial; a pesar de esto, el de Bondy le comunicó al conjunto parisino su intención de permanecer por una temporada más dentro del Parque de los Príncipes antes de irse al conjunto blanco.

Este hecho ha generado mayor polémica en un Real Madrid que contaba con su presencia para esta temporada y en un PSG que ya buscaba sustituto para su posición. Sin embargo, todo parece indicar que tendrán que aplazar todas estas acciones al menos hasta que finalice la temporada 2024.

Ante este hecho y la creciente ola de rumores por parte de especialistas y antiguas figuras del balompié mundial, su compatriota y exjugador del Olympique de Lyon y del Chelsea, Florent Malouda, decidió hablar sobre lo que depara en el futuro del atacante y campeón del mundo en la Copa de la FIFA de Rusia 2018.

“Para mí es sólo cuestión de tiempo que acabe en el Madrid. Tiene esas ganas de vestir la camiseta blanca porque le gustaba el equipo cuando era joven. Tuvo la oportunidad de ir al Real Madrid y renovó, por lo que no me extrañaría que llegue a un acuerdo con el PSG”, expresó Malouda según el Diario As al asegurar que no ve al atacante del París Saint Germain dentro de las filas merengues para la venidera temporada de La Liga española.

PARIS, FRANCE – JUNE 03: Kylian Mbappe of Paris Saint-Germain runs with the ball during the Ligue 1 match between Paris Saint-Germain and Clermont Foot at Parc des Princes on June 03, 2023 in Paris, France. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

El exjugador galo destacó que su deseo de abandonar el PSG está vinculado con la partida de Lionel Messi al Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) y con el futuro del brasileño Neymar Jr. en el aire; sostuvo que estos actos lo están obligando a buscar un proyecto de mayor nivel que le permita competir por los torneos internacionales con una mayor opción de ganar.

“Me sorprendería mucho que se fuera este verano. Creo que desde su punto de vista, siempre ha estado todo claro: quiere que el PSG le dé un proyecto que pueda cumplir con sus ambiciones. No se trata de dinero, está buscando grandeza y quiere encontrar un club que pueda igualar su talento y darle la oportunidad de ganar la Champions League”, agregó.

Para finalizar, Malouda consideró que Kylian Mbappé tiene una mejor proyección para la Premier League y cree que luego del Real Madrid decidirá probar suerte en Inglaterra.

“Eventualmente, creo que probará la Premier League, pero en este momento, no veo ningún equipo aparte del Manchester City que lo atraiga. En un futuro quién sabe, pero ahora no es el momento adecuado para que vaya a Inglaterra”, concluyó.

