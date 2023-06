Inflación: Más de la mitad de estadounidenses están usando tarjeta de crédito para llegar a fin de mes

Una encuesta sobre tarjetas de crédito de Debt.com muestra que poco más de la mitad (51%) de los estadounidenses dice que la inflación los ha obligado a “mantener un saldo mensual más elevado en su tarjeta de crédito” que antes de que los precios comenzaran a dispararse.

“Puede que la inflación esté disminuyendo, pero no lo suficiente como para que los estadounidenses reduzcan el gasto en sus tarjetas de crédito”, dice el reporte.

El 55 % dijo que “el aumento de precios debido a la inflación me obligó a utilizar mis tarjetas de crédito para llegar a fin de mes”, y el 31% llegó al límite de las tarjetas de crédito en los últimos dos años “mientras que la inflación y las tasas de interés han aumentado“.

A medida que se acerca la festividad del 4 de julio, Howard Dvorkin, el presidente de Debt.com, ha sugerido a los estadounidenses que declaren su independencia de las tarjetas de crédito, sin embargo, reconoce que la encuesta muestra que eso es actualmente imposible: “Una cosa es identificar al enemigo y otra muy distinta vencerlo”.

Datos relevantes de la encuesta:

· Más del 30 % de los encuestados dijeron que habían llegado al límite de sus tarjetas de crédito en los últimos dos años.

· La encuesta preguntaba: “¿Sabe cuál es la TAE promedio de su tarjeta de crédito?” Más de uno de cada cuatro (38 %) no lo sabía.

· Cuando se les preguntó si habían considerado el asesoramiento crediticio, la liquidación de deudas o la transferencia de saldo de la tarjeta de crédito para la solución de sus deudas, el 58 % no lo había hecho.

“No puede salir de una deuda si no entiende qué es lo que lo mantiene ahí“, dijo Dvorkin sobre los titulares de tarjetas que ni siquiera saben cuánto interés pagan cada mes. “Y ciertamente no puede salir de deudas si ni siquiera conoce las opciones que tiene”.

Consejos de Debt.com para salir de deudas:

· Deje atrás la mentalidad de “gastar, gastar y gastar” y comience a ahorrar. Como mínimo, debería guardar entre el 5 y el 10% de cada sueldo en una cuenta de ahorro o de inversión.

· Consulte cuál es el índice de utilización de crédito en cada tarjeta. No se recomienda utilizar más del 30% del límite de crédito. Utilizar más del 30% reducirá su puntaje de crédito, puede correr el riesgo de que aumenten las tasas de interés y se le niegue el crédito.

· Conozca la relación deuda-ingreso. Esto mide la cantidad de deuda que tiene una persona en relación con su nivel de ingresos. Es un buen indicador de la salud financiera y se recomienda mantener un índice del 36 % o inferior.

· Mantenga elevado su puntaje de crédito. Un puntaje de crédito elevado le permite negociar para obtener las mejores tasas de interés y términos en nuevos préstamos y tarjetas de crédito.

