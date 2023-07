Adiós a un histórico: Cesc Fàbregas anuncia su retiro del fútbol

El mundo del fútbol europeo recibió una lamentable noticia este fin de semana luego que el icónico futbolista español, Cesc Fàbregas, anunciara su retiro como jugador profesional luego de 15 años de historia deportiva en las que logró conquistar una gran cantidad de títulos en algunas de las ligas más importantes de Europa.

La información la dio a conocer el propio jugador a través de sus redes sociales, donde agradeció a todos los equipos de los que formó parte por todos esos años dentro de sus filas y destacó que ahora iniciará una nueva etapa como entrenador del Como 1907, equipo que pertenece a la segunda división de Italia y del que también se desempeña como uno de sus accionistas.

“Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas… No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como. He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar. Todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón. A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte. Y a toda mi familia, desde mis padres y mi hermana hasta mi mujer y mis hijos, gracias por vuestros consejos, ayuda y guía en este largo e increíble camino”, expresó.

Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas…



No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como.

He levantado la Copa del Mundo, dos… pic.twitter.com/gCmk8bRTVk — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) July 1, 2023

“He vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido 3 idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino”, agregó.

Asimismo destacó que está enfocado en lograr la mejor actuación posible en el banquillo del omo 1907 y así poder alcanzar la clasificación a la Serie A de Italia para demostrar todos los conocimientos que alcanzó dentro del FC Barcelona español y el Chelsea de la Premier League.

“Pero no todo es tristeza, ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo. Este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera, daré todo lo que esté en mis manos. Así que, después de 20 increíbles años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, solo me queda dar las gracias y un adiós a este maravilloso deporte como jugador. He disfrutado cada minuto en el campo. Cesc”, concluyó el español.

Fàbregas disputó más de 350 partidos en la Premier League, casi 100 en La Liga de España y 104 encuentro en la Champions League; también se coronó campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y ganador de dos Eurocopas con España.

Sigue leyendo:

–Jorge Sánchez sobre la salida de Diego Cocca: “Hay unión dentro de nosotros”

–Vecinos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están hartos por la construcción de su mansión: “Llevan tres años de obras”

–Alexis Vega sufrió un accidente de tránsito que activó las alarmas en Chivas de Guadalajara