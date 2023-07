Jorge Sánchez sobre la salida de Diego Cocca: “Hay unión dentro de nosotros”

La selección de México vivió un complicado momento mientras estuvo bajo las órdenes del director técnico Diego Cocca, quien fue destituido hace un par de semanas debido a los negativos resultados que registró el Tri y especialmente por la poca conexión que obtuvo con la mayoría de los jugadores que conforman la plantilla azteca durante la celebración de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Ante eset hecho el zaguero del combinado azteca, Jorge Sánchez, decidió hablar sobre todo el largo proceso que realizó el equipo para poder recuperarse del mal momento que vivieron con Cocca para poder ofrecer todas sus cualidades a Jaime Lozano y así alcanzar los buenos resultados que han alcanzado en los primeros dos partidos de la Copa Oro 2023.

“Hay una unión dentro de nosotros, al principio estábamos en disgusto, la gente estaba encima, a tope, tuvimos que hablarnos fuerte, ver lo que está fallando y que no queríamos volver a fallar en los siguientes mundiales. Hicimos una unión en grupo, para luchar como una familia”, expresó Sánchez en declaración a diversos medios de comunicación.

A pesar que destacó que no desea hablar de manera negativa sobre ningún entrenador que ha estado antes al mando del Tri, Jorge Sánchez destacó que la llegada de Jaime Lozano al banquillo de la selección mexicana ha resultado en un drástico cambio en el pensamiento del equipo y eso mismo ha elevado el nivel deportivo dentro de la cancha.

“No voy a hablar de los entrenadores pasados, cada uno tiene su labor y sus cosas, simplemente estamos viviendo el ahora, el jugar felices, con mucha calma, estamos encontrando la mejor versión y se hace una competencia muy sana, dentro y fuera de la cancha. Estamos haciendo lo mejor posible”, destacó el zaguero.

“Siempre está el lado humano, de la persona, tenemos sentimientos, no somos robots. Esa parte es fundamental, que los entrenadores entiendan que a veces salen las cosas y a veces no, no hemos ganado, sólo el pase a la siguiente fase, pero no nos vamos a relajar”, concluyó.

