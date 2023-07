Tres delfines son encontrados muertos en extrañas circunstancias en la costa de Nueva Jersey

Tres delfines fueron hallados sin vida en diferentes partes de la costa de Nueva Jersey semana pasada en misteriosas circunstancias, informaron las autoridades locales.

Un delfín macho adulto fue encontrado en Woodbridge el pasado 23 de junio, mientras que fue hallada una delfín hembra nariz de botella en Wildwood, según informó el Marine Mammal Stranding Center.

Posteriormente, el 24, un raro delfín de Risso, un adolescente macho, fue precisado por las autoridades varado momentos antes de morir en Seaside Park, agregó el centro.

La delfín de Wildwood fue descubierta con vida, pero murió antes de que llegaran los rescatistas del Marine Mammal Stranding Center.

Las autoridades indicaron que el delfín de Woodbridge también estaba varado vivo, pero murió luego en la orilla, informó New York Post.

Mientras tanto, el delfín de Risso tuvo que ser sacrificado a causa de la mala condición corporal que presentaba, indicó el centro, agregando que los delfines de Risso se encuentran comúnmente en aguas más profundas.

“No es inusual. Los viejos, los enfermos y los heridos se lavan y así es. Todavía no sabemos la respuesta”, declaró la directora del centro, Sheila Dean, a The Post

Las necropsias de los tres están pendientes, apuntó el centro.

En lo que va de 2023, 43 delfines han quedado varados en la costa este año, varios de los cuales tenían infecciones parasitarias.

Una manada de ocho delfines murió en marzo después de haberse quedado varados en una playa de Sea Isle City. De ellos dos murieron en la playa, y otros seis tuvieron que ser sacrificados.

