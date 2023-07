Lis Vega promociona su contenido VIP posando sin ropa y abrazada a un oso de peluche

No es la primera vez, y seguro no será la última, que Lis Vega sorprende a sus admiradores de Instagram con una publicación donde la vestimenta brilla por su ausencia y la sensualidad se convierte en la protagonista.

Hace unos días la actriz y cantante cubana aprovechó la famosa red social para promocionar su contenido VIP a través de un par de postales en las que no tuvo reparo para exhibir sus exuberantes encantos sin nada de ropa mientras posa abrazada de un gigantesco oso de peluche que sirvió a la perfección para cubrir las partes íntimas de su cuerpo y así evitar ser censurada.

“🧸+ 💕 Me enamoré. Contenido nuevo y exclusivo solo en mi página #LISVEGAVIP.COM #sincensura”, escribió la también vedette al pie de las imágenes que han sido comentadas con toda clase de mensajes positivos y tienen más de 57 mil 700 ‘Me gusta’.

“Te ves divina”, “Espectacular como siempre”, “Que afortunado es ese oso”, “Mamacita” y “Lis Vega es la perfección echa mujer”, son algunos de los piropos que le mandaron.

En otras postales Lis Vega hizo alarde de la impactante anatomía que posee a sus 45 años al aparecer utilizando un llamativo traje de baño de escote pronunciado y corte alto con el que resaltó sus atributos delanteros, piernas y caderas. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 (@lisvegaoficial)

Sigue leyendo: