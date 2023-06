Lis Vega deja poco a la imaginación modelando con medias de red y sin ropa interior

La cubana Lis Vega desató bajas pasiones al publicar en sus redes sociales un breve video con un look súper sensual y en poses de alto impacto. ¿El motivo? promocionar su contenido sin censura en su página VIP y también demostrar lo orgullosa que está con su anatomía de tentación.

En el clip que la actriz y cantante publicó en su cuenta de Instagram, aparece modelando sugerentemente, usando un top color negro y medias de red sin ropa interior que dejaron poco a la imaginación debido a que la prenda no puede ocultar del todo sus bien formadas piernas y prominentes caderas.

Por el momento, la publicación de la llamada “Poeta de lo urbano” ha sido recompensada con casi 7 mil visualizaciones y decenas de buenos comentarios de sus seguidores y colegas del medio del espectáculo.

“Tremendas curvas de esta mamacita”, “Tu belleza es una obra de arte incalculable. Una diosa disfrazada de ser humano”, “Que hermosa y súper deliciosa estás”, “Buen cuerpo”, fueron algunos de los halagos que le dejaron.

En otro material, Lis Vega se grabó con la cámara de su teléfono celular para hacer alarde de su escultural figura con un vestido de impresionante escote y aberturas laterales, el cual está confeccionado con una tela semitransparente y cristales, mismo que fue muy comentado porque debajo del sensual modelito no llevaba puesta ropa interior. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 (@lisvegaoficial)

