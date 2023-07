Robert De Niro sufre una lamentable partida tras el fallecimiento de su nieto a sus 19 años

Este lunes Drena De Niro, hija de Robert De Niro, utilizó la red social de la camarita para anunciar la lamentable partida física de su hijo Leonardo a sus 19 años. La actriz hizo pública la noticia donde cuenta con más de 20,000 seguidores y con pocas horas de publicación ha recibido más de 1,200 mensajes de condolencias.

Drena subió una foto de su hijo donde luce el cabello suelto y bastante largo, al tiempo que escribió un extenso mensaje donde compartió el sentimiento de dolor que la embarga en este momento de su vida, que resulta ser más fuerte de lo que muchos creen. Por ello, manifestó que le encantaría poder estar con él ahorita.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá”, comenzó diciendo.

“Fuiste tan amado y apreciado y desearía que el amor solo pudiera haberte salvado. Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho @carlosmare. Descansa en paz y paraíso eterno, mi querido niño”, finalizó diciendo en la publicación.

Carlos Martínez, padre de Leonardo, también expresó lo que estaba sintiendo, así como manifestó que por mucho que escribiera no era completamente suficiente para dejar clara esta circunstancia. Por ello, dijo que es imposible llegar a mencionar la palabra afecto con tan lamentable partida.

Los progenitores del joven prefirieron reservar las causas de la muerte.

“Mi querida Drena… las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Él es el hijo de Dios ahora. En esta luna llena su espíritu, ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear AMOR sin LEO“, escribió.

