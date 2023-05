Aleyda Ortiz confiesa cómo está Clarissa Molina tras terminar su relación con Vicente Saavedra

Aleyda Ortiz confesó las palabras que le dijo a Clarissa Molina luego de que finalizara su compromiso con el empresario Vicente Saavedra.

La conductora de ‘En Casa con Telemundo’ habló sobre el tema en una entrevista para Mezcal TV. “Todos hemos pasado por el proceso doloroso de separación. Yo personalmente he compartido mis procesos y también han sido algunos públicos… “El tiempo pasa, el tiempo todo lo cura y que se enfoque en ella, que eso es lo mejor y que nadie se muere de amor”, dijo Ortiz a su amiga.

En sus palabras la presentadora de televisión asegura que Clarissa Molina se encuentra bien y tranquila, “A mí, por ejemplo, eso era lo que más me afectaba porque yo soy muy emocional; pero ella está bien… Ella está fuerte, está tranquila y eso es lo más importante”, resaltó.

El fin de compromiso

Hace tan solo pocos días Clarissa Molina emitió un comunicado en el que expresó el fin de su noviazgo y compromiso con Vicente Saavedra. La joven dominicana lo hizo tras meses de rumores que indicaban que la relación había llegado a su fin.

Todos estos rumores comenzaron luego de que aplazaran la fecha de la boda y nunca más se diera un anuncio al respecto. En redes sociales ambos dejaron de aparecer juntos, levantando aún más las sospechas de los internautas.

Luego de meses de suposiciones, finalmente llagó la confirmación oficial por parte de Molina con este mensaje.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema”.

