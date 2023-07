Luchadora de Muay Thai carga contra Ibai Llanos y ‘La Velada del Año’: A ver si ayudan a los atletas de verdad y no a payasos”

La Velada del Año 3 realizada esta semana por el streamer español, Ibai Llanos, se convirtió en una de las actividades más importantes que se han transmitido por la plataforma de Twitch en el último año; el evento llegó a ser tan impresionante que implantó un nuevo récord como el directo más visto en la plataforma digital y dejó con ganas de mucho más a todas aquellas personas que pudieron disfrutar de esta impresionante actividad.

A pesar de ser uno de los sucesos más populares en lo que va de año, algunas personas como la luchadora española de Muay Thai, Lara Fernández, no se mostró muy contenta y aprovechó unas recientes declaraciones para hablar contra los hechos realizados por su compatriota.

Fernández, quien actualmente compite en la categoría peso átomo de Once Championship, decidió lanzar unas fuertes críticas contra Ibai Llanos al asegurar que este tipo de actividades han venido opacando el deporte tradicional y consideró que es una verdadera falta de respeto contra todos aquellos atletas que día a día trabajan para conquistar grandes logros; en sus palabras aseguró que el streamer es un “payaso” y pidió al público a no seguir apoyándolo.

“A ver si os dejáis de tanta Velada del Año de Ibai y asistís, pagáis para vernos y nos ayudáis a los atletas de verdad y no a gente haciendo el payaso. Nosotros nos lo curramos día a día, sin ayudas, sin reconocimiento ninguno y ahora viene un tío con dinero a montar veladas y la gente lo ve y paga por ir a verlo”, expresó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

Eso si, solo he borrado el tweet aquí.



En Twitter hay demasiada gente sensible y sin vida, pendiente de las personas que critican a sus… “ídolos”(?) para salir al ataque



No me arrepiento de ninguna palabra de las que habéis leído.

Cuando quiera llamar la atención, lo subo🤓🤭 — Lara Fernández (@Larafdz13) July 2, 2023

Estas palabras contra el reconocido creador de contenido español generó una ola de comentarios negativos contra la luchadora; lo interesante de este hecho es que Lara terminó borrando el tweet, aunque decidió lanzar unos nuevos mensajes en los que reafirmaba su posición contra este tipo de actividades similares a La Velada del Año.

“Madre mía los defensores de los youtubers cómo sois. Borro el tweet porque no me apetece recibir notificaciones de gente que no conoce mi deporte, ni a mi, ni lo que conlleva”, detalló en la red social.

En Twitter hay demasiada gente sensible y sin vida, pendiente de las personas que critican a sus… “ídolos”(?) para salir al ataque. No me arrepiento de ninguna palabra de las que habéis leído. Cuando quiera llamar la atención, lo subo”, concluyó.

