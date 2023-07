Jacqueline Bracamontes se mantiene en forma así… Y no es dieta

Ahora que llegó el verano, que está pasando en compañía de toda su familia en Hawai, Jacqueline Bracamontes aprovecha para compartir su secreto para mantener la línea… y no es precisamente dieta.

“Fíjate que no soy de dieta de cien gramos de pollo y tres lechugas, ¡nooo! Trato de comer variado, eso es lo que siempre mi mamá me ha enseñado, a comer de todo. Entonces si un día como pollo, al otro día como pescado, al otro ensalada, y al otro día a lo mejor un poco de pasta de quinoa, con lo que sea, o sea, ¿sí me entiendes?

“Varío mucho los menús aquí en casa y no soy tan dulcera, eso creo que me ayuda mucho. Tú me pones una caja de donas y la verdad no se me antojan, pero si hay algún postre que me encanta como un volcán de dulce de leche, ahí si no le puedo decir que no, me lo como todo. Es más, no comparto, ‘pidan ustedes el suyo porque no comparto’; pero bueno, si comes mucho un día al día siguiente le bajas un poquito y así.

“Yo siento que todo es cuestión de equilibrio, porque la vida es una y la verdad vivir a dieta no podría, porque me encanta comer”.

¿Cuál es tu perdición?

La comida mexicana. O sea, tú me pones en frente unos tacos, unos sopes, un pozole, lo que sea, una torta ahogada, lo que sea; ahí sí no le puedo decir que no.

“Y si tiene picante más porque yo a todo le pongo picante, si no, no me sabe la comida”.

El verdadero secreto de su figura este verano radica en su esposo Martín y sus hijas.

“Mis hijas tienen un papá súper activo que no sabe estar tranquilo, así que vamos a salir a andar en bicicleta, vamos a esquiar en aguas, vamos a ir para allá, para acá, correr, triatlón; ponle que a lo mejor, ponle que a lo mejor mi rutina de ir a pilates va a estar más complicado, que igual voy a ver la forma de escaparme, pero si no, tenemos una familia muy activa…

“Tengan muchos hijos y no van a tener problema. Ni al gimnasio van a tener que ir”.

