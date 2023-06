Jacky Bracamontes y su familia se hospedaron en un hotel cinco estrellas durante su viaje a Las Vegas

La presentadora mexicana Jacky Bracamontes está viviendo otra aventura junto a sus cinco hijas, su esposo Martin Fuentes y las madres de cada uno. Recientemente viajaron a Las Vegas, Nevada, para celebrar el cumpleaños de Jacqueline Van Hoorde, la madre de Bracamontes.

Durante este viaje la familia se hospedó en The Cosmopolitan of Las Vegas, un lujoso hotel cinco estrellas que reúne todos los elementos típicos de Las Vegas.

En una de las fotos que compartió la presentadora se ve a toda la familia posando en el área de ascensores del hotel, todos vestidos con ropa de color negro y blanco. “Las Vegas en familia, baby”, escribió Bracamontes.

The Cosmopolitan of Las Vegas ofrece diferentes habitaciones y suites con impresionantes vistas de la ciudad y múltiples comodidades. Varias de estas suites ofrecen terraza privada, sala de estar, dormitorios y baños, todo lo necesario para que una familia grande como la Martin Bracamontes se sintiera como en casa.

Aunque las habitaciones son un verdadero lujo, la mejor parte se encuentra afuera de ellas gracias a sus restaurantes con comida de primer nivel y sus diferentes espacios de entreteniendo.

Este hotel ofrece tiendas, piscinas, spa, salones para eventos, gimnasio y más.

Y como se trata de Las Vegas, The Cosmopolitan of Las Vegas ofrece un casino de 10,000 pies cuadrados.

A través de las historias de Instagram también se puede conocer que la familia dejó Las Vegas en un avión privado con destino a Hawái, donde ya están hospedados en un lujoso hotel con grandes piscinas y áreas al aire libre para disfrutar del verano. View this post on Instagram A post shared by The Cosmopolitan Of Las Vegas (@cosmopolitan_lv_hk)

