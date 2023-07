Jacky Bracamontes es criticada por su viaje en submarino tras la tragedia del Titán

Este fin de semana Jacky Bracamontes sorprendió a sus más de ocho millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, debido a que decidió vivir una nueva aventura en compañía de sus parientes, tras montarse en un submarino para experimentar bajo el mar.

La actriz mexicana compartió el video en Instagram, mientras que más de 26,000 personas decidieron opinar sobre lo que estaban viendo, pues el submarino bajó a una profundidad no mayor a 40 metros. Sin embargo, pudieron apreciar algunas de las maravillas del océano.

“Obviamente, @jackybrv quería cancelar el meterse al #submarino, y yo siempre había querido subirme o meterme a uno y bajar más de 40 metros. Yo les dije, el que no quiera, se queda en tierra….!! Y qué creen??? #allaboard #todosalsubmarino. Sí, estuvo muy #cool”, fue el mensaje que acompañó el audiovisual.

Bracamontes recibe comentarios negativos

Los usuarios de la red social de la camarita no se detuvieron y comenzaron a opinar sobre las imágenes colgadas en la plataforma, debido a que varios aseguraron que tras la reciente tragedia ocurrida en el Titán, este tipo de cosas no deberían suceder.

Recordemos que en junio cinco personas querían llegar a conocer el Titanic y pagaron una gran suma de dinero para bajar casi 4,000 metros de profundidad y poder vivir la experiencia. Sin embargo, no fue posible por la implosión y todos murieron.

“Yo después de ver lo que paso el otro día ni loca mi loquera, creo nunca llegara a mar”, “Exponer a toda mi familia en esta aventura, usted los tiene bien puestos”, “Cuanta contaminación por un capricho”, “Que aventados de verdad. Sin temor de Dios que bárbaras están viendo y ni así“, “Qué valor, yo le tengo mucho miedo al agua así y más a la profundidad, por nada del mundo lo haría”, “Pero yo veo que pasan accidentes todos los días y no veo a la gente tan alarmada”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Algunos defienden la experiencia de la familia

Algunos internautas explicaron que no entienden la comparación que realizaron, pues no intentaron bajar la misma cantidad de metros que el sumergible, donde lamentablemente cinco personas perdieron la vida.

“La mayoría de las personas que comentan atacadísimas. Hay una graaaaan diferencia entre este submarino y el ‘Titán’, para empezar en donde se sumergió Jacky y su familia NO ES EXPERIMENTAL y tampoco bajó a 3,800 metros de profundidad. No mam*n”, “Los que dicen que ni locos lo harían son los que no tienen ni para el autobús y van a tener para pagar un submarino par favor”, mencionaron algunas personas en la publicación.

Sigue leyendo:

· Conoce el hotel donde Jacky Bracamontes y su familia se hospedan en Hawái

· Jacky Bracamontes y su familia se hospedaron en un hotel cinco estrellas durante su viaje a Las Vegas

· Conoce la lujosa casa de campaña que disfrutó Jacky Bracamontes y su familia