Niña de 3 años cayó al vacío desde 6to piso en su hogar en Nueva York y su familia tardó en darse cuenta

Una niña de 3 años fue hospitalizada gravemente tras caer desde una ventana del 6to piso en su hogar en Harlem (NYC) la tarde de ayer y al parecer su familia tardó en darse cuenta.

Según la policía, la menor logró atravesar un hueco en una ventana con aire acondicionado dentro de un apartamento en West 137th Street y cayó alrededor de la 1 p.m. del martes.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Harlem en estado crítico. Su madre de 37 años estaba en casa en el momento de la caída, pero según vecinos nadie de la casa bajó hasta pasada casi media hora del accidente.

Fue una residente hispana, Eustolia Gómez, de 53 años, quien corrió hacia la niña después de escucharla caer al suelo en el patio del edificio de apartamentos y llamó a 911.

“Les tomó mucho tiempo bajar. Ni siquiera sabían”, dijo al New York Post la hija de Gómez, Alexandra Vivar (32), refiriéndose a los familiares de la niña. “Creo que la policía los despertó”.

“Estaba aquí preparándome para cocinar cuando escuché que algo se estrelló. Cuando me acerqué, había una niña en el suelo boca abajo”, dijo Gómez. “Fue un ruido muy fuerte… Vine corriendo a buscar a alguien para llamar al 911 porque no tenía mi teléfono”.

En un caso similar, hace un mes una niña de 4 años milagrosamente sobrevivió tras caer desde la ventana del 3er piso en un edificio residencial en Brooklyn (NYC).

Este tipo de accidentes suceden con más frecuencia a medida que sube la temperatura en la ciudad y los adultos abren las ventanas para refrescar los espacios. Como prevención, las autoridades recuerdan:

-Revisar cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

-Nunca coloque frente a una ventana una cama, silla u otro objeto sobre el que los niños puedan treparse.

-Mantenga a los menores alejados de los balcones y terrazas si no están siendo supervisados de cerca por un adulto, cerrando las puertas de esas áreas.

-Nunca permita que los niños jueguen cerca de los huecos de los ascensores o en las escaleras de incendios, balcones, terrazas o tejados. Tampoco que estén sin supervisión en los pasillos de los edificios que tienen ventanas sin vigilancia.

-Llame al 311 para reportar las ventanas de los pasillos que no tienen protección.