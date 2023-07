Presidente del PSG le da “dos semanas como máximo” a Kylian Mbappé para que firme un nuevo contrato

Nuevo giro en la novela de Kylian Mbappé. En medio de la presentación del español Luis Enrique como nuevo director técnico del equipo, el presidente del París Saint-Germain Nasser Al Khelaifi le dio una especie de ultimátum a la joven estrella francesa, instándolo a firmar la renovación de contrato.

En la rueda de prensa de presentación del exentrenador del FC Barcelona y de la selección española, el catarí dijo que la posición del equipo “es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que se vaya gratis. Él no está pensando en marcharse gratis. Si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa”.

Luego, el equipo del diario Le Parisien entrevistó a Al Khelaifi y volvió a afirmar sus intenciones de renovar al campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia 2018: “Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta”.

“Me quedé completamente sorprendido cuando me enteré de que Mbappé quiere irse gratis en 2024. Es un gran chico, un caballero, así que irse gratis, debilitando al club más grande de su país, ese no es él. Me sorprendió y me decepcionó”, agregó el presidente del PSG en las declaraciones a Le Perisien.

Luis Enrique llega a un equipo en reconstrucción luego de la inminente salida del argentino Lionel Messi y con los rumores sobre la salida de Mbappé más fuertes cada día.

Sin embargo el español podría contar con uno de sus antiguos pupilos en el Barcelona, como lo es Neymar Jr., quien no juega desde febrero por una lesión y que el PSG quiere venderlo o cederlo con opción a compra. Pero con la llegada de Luis Enrique, capaz el brasileño tenga su chance de redención.

