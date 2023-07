Se vuelve viral al confesar en redes que es alérgica a su novio

Una usuaria de TikTok se ha vuelto viral luego de que mediante un clip confesara que vive una terrible pesadilla al ser, literalmente, alérgica a su novio.

Virginia Nault, de 22 años, contó en un video que en diciembre de 2022, inició su relación con su novio y consigo, llegaron diversos problemas físicos, ya que comenzó a sufrir con frecuencia comezón, enrojecimiento en la piel y ojos llorosos.

Lo peor de todo es que comenzó a notar que estos síntomas no disminuían y al contrario, se acrecentaban cada vez que se veía con su novio. Así que rápidamente recurrió a las redes para encontrar una respuesta a lo que le pasaba, recibiendo una serie de comentarios, entre ellos de algunos que le aseguraban que sus malestares eran producto de una infidelidad.

“Cuando la gente dice que mi novio me engaña, es una de esas cosas que me producen risa. Al final del día, no me conocen, no lo conocen a él y no conocen nuestra relación”, comentó en entrevista para el New York Post.

Finalmente, pudo saber que sus síntomas eran producto de una alergia, aunque de momento no ha encontrado la relación de esta con su pareja. De hecho, él cambió el jabón, el shampoo y otros productos de higiene personal y nada de la alergia de Virginia ha cambiado.

“Hay algo de él que me hace tener esa reacción. Soy alérgica a él, algo en el aire de su departamento, un producto para el cuerpo o algo que se aplica”, explicó la chica.

Ahora, ya está en manos de especialistas de la salud, los cuales le harán diversas pruebas para saber exactamente qué le está causando la alergia.

Por fortuna, Nault reveló que su novio es muy paciente y la apoyó en todo, por lo que no considera terminar la relación a pesar de las molestias que le hace sufrir cada uno de sus encuentros.

