Checo Pérez confiado en poder recuperar su buen ritmo en la Fórmula 1: “Quiero mantener esta forma hasta las vacaciones”

El piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez, logró recuperar su buen ritmo dentro del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 al conseguir el tercer puesto en el Gran Premio de Austria celebrado el pasado fin de semana y con el que se afianza nuevamente con la segunda posición en la tabla de clasificación de la competencia.

Luego de este logro que le permitió volver a alcanzar el podio en la categoría reina del automovilismo el piloto azteca se mostró optimista con el fin de la mala racha de resultados que registró en las tres carreras previas a Austria y se mostró confiado de volver a terminar en los primeros tres lugares para el Gran Premio de Gran Bretaña que se realizará el próximo fin de semana en Silverstone.

“Al final fue un gran fin de semana en Austria. Fue una sensación estupenda, la de volver al podio. Me sentí a gusto en el coche durante todo el fin de semana y desde el principio ya teníamos buen ritmo. El coche fue realmente bien y resultó maravilloso poder avanzar a través del grupo de la forma que lo hice”, expresó el Checo Pérez, según reseñó EFE.

“No me sentí bien al cien por ciento durante todo el tiempo y mi equipo me ayudó en todo. Desde los reglajes hasta la estrategia todo funcionó. Ahora soy optimista con miras a Silverstone; será cuestión de repetir todo el proceso”, agregó el piloto mexicano.

Actualmente Sergio Pérez se mantiene en la segunda posición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con un total de 148 puntos, 81 unidades menos que su compañero de escudería y actual campeón, Max Verstappen.

Para finalizar, el piloto de Red Bull Racing aseguró que está trabajando para prepararse lo mejor posible con el objetivo de mantenerse en el podio e incluso ganar una de las tres carreras que se llevarán a cabo antes del parón; estas competencias son: El Gran Premio de Gran Bretaña, el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Bélgica.

“Me he tomado un tiempo de descanso para asegurarme de que estoy preparado físicamente; porque quiero mantener esta forma hasta las vacaciones”, concluyó.

