Murió niño que había sido rescatado de un lago en parque de Nueva York: 3 semanas de agonía

Rikeverns “Ricky” Joassain, niño de 13 años que fue milagrosamente rescatado con vida del lago de Prospect Park en Brooklyn (NYC), murió tras pasar tres semanas gravemente hospitalizado.

El menor murió el miércoles con su madre junto a su cama después de que ella voló a la ciudad de Nueva York para estar con él, según familiares. La tragedia había comenzado el pasado 13 de junio, cuando cinco niños entraron en el agua no apta para nadar cerca de East Drive. Era la primera vez que el adolescente estaba en el lago y no sabía nadar, dijeron sus parientes.

“Luchó y aguantó hasta que pudimos traer a su madre (de una isla) del Caribe para que viniera junto a su cama”, escribió la familia en una página de GoFundMe. “Su madre pudo pasar un día y medio con él junto a su cama, antes de que Ricky se convirtió en un ángel de Dios”.

“Fue a bucear y las cosas salieron mal”, había declarado anteriormente su abuelo Lifaite Joassaint al Daily News. “Él no sabe nada de natación”.

El niño, que era estudiante de 6to grado en la escuela secundaria Walt Whitman, fue llevado al New York Presbyterian-Methodist Hospital en Brooklyn y luego trasladado a una unidad de cuidados intensivos pediátricos en el Cornell University Medical College en Manhattan, dijo la policía.

Tras el rescate, su hermano Samuel Joassaint, de 16 años, comentó: “Los niños llamaron a la policía porque no salía del agua. Fue al parque a estar con sus amigos. Todos estaban nadando. No tengo idea de por qué se metió al agua porque no sabe nadar”.

Prospect Park Alliance advierte a los visitantes que no entren al agua del lago, pero residentes le dijeron a NBC News que la gente lo hace con frecuencia.