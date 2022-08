Daniela Navarro nos abre el corazón y admite estar viviendo momentos duros, al enfrentarse a todo lo que hizo y a lo que han dicho de ella

Exclusiva

48 horas han pasado tras la salida de Daniella Navarro de La Casa de los Famosos, 48 horas y la actriz venezolana se está enfrentando a las consecuencias de su paso por el reality más exitoso de la televisión hispana: Aplausos. “Hate”. Amor. Apoyo. Reclamos. Dani está recibiendo de todo un poco.

Antes de empezar con la entrevista, tuvimos problemas porque mi equipo no funcionaba y la actriz, que sabe leer los labios, explicaba todo lo que yo estaba tratando de decir mientras mi micrófono sencillamente no funcionaba. Logramos conectarnos un par de minutos después y en ningún momento la vi molesta o incómoda, todo lo contrario. Es válido explicar esto, porque así como hemos visto a una Daniella Navarro aguerrida, confrontativa y vulnerable. También es importante decir que es toda una profesional que siempre tiene una sonrisa, pese al cansancio, porque 48 horas han pasado y ella no ha podido dormir bien.

Esta entrevista la sostuvimos con una Daniella que hoy se miraba preciosa, con el maquillaje perfecto, pero que tenía los ojitos cansados y apagados. ¡Daniella Navarro hoy estaba triste! El motivo de esta tristeza, según nos contó, era debido a los videos que ha podido ver. “Videos que me han roto el corazón”, dijo la venezolana. Le preguntamos sobre el contenido de éstos y nos dijo que todos tenían que ver con lo que Laura Bozzo ha dicho de ella. Y el resto son de ella misma enfrentándose a Ivonne Montero.

Pero la actriz no le teme a las consecuencias de sus actos, ni se esconde de ellos. Al contrario, con mucha templanza dice que los asume, porque no sólo es una mujer adulta, sino que sabe serlo. Más allá de todo lo que se pueda decir de cualquier participante de esta segunda temporada, todos debemos recordar que ellos sólo tienen lo que pasa delante de sus ojos, no tienen acceso al resto de cámaras que le permiten al público tener una visión total de lo que sucede.

Es importante agregar a esto, que el público por otra parte tiene la desventaja de no estar ahí dentro, asumiendo lo que se siente ser protagonista de este experimento social, que saca lo mejor y lo peor de todos.

¿A quiénes conservará y a quienes desechará Danilla Navarro de su vida?

Daniella Navarro nos ha dejado saber que al final de este reality sin duda hay personas que se van a quedar en su corazón y a las que además pretende conservar, estos son: Rafael Nieves y Julia Gama, Salvador Zerboni, Toni Costa y Laura Bozzo. Aseguró que Eduardo también se quedará en su corazón. Admitió que tal vez a algunos de ellos incluso podría tener que pedirles disculpas, por lo que haya podido hacer o decir que los podría haber lastimado.

Dani nos dijo que le gustaría mucho conocer más a Mayeli Alonso, a quien con cariño llamó “Mayi”, y definió como una mujer linda y encantadora.

Sobre Nacho Casano dijo que él también es una persona a la que le gustaría conservar, pero también es conciente de que viven en países diferentes y está con expectativas de ver qué tanto puede o no durar su romance, el cual ella defiende y afirma que es y fue sincero.

Pero así como hay gente que quiere tener cerca, hay personas a las que no quiere volver a ver, y estos son: Niurka Marcos y Osvaldo Ríos. Asume que mucha gente puede creer que en este listado debería incluirse a Natalia Alcocer, sin embargo, Daniella dice que no. También asume que cometió errores con ella, y que no siempre se portó bien con “La Vikinga”.

¿Nacho Casano y Daniella Navarro del amor al odio, con telenovela y todo?

Más allá de que haya quienes crean o no en la relación que sí existe entre Daniella Navarro y Nacho Casano, su público los quiere ver juntos y también quiere gozar de ellos en la pantalla chica.

Los fans de Navarro y Casano quieren seguir disfrutando de esta historia de amor y que surgió después de semanas de verdadera rivalidad, y por esto le sugieren a Telemundo que les pongan una historia que englobe estos sentimientos de amor y odio en una telenovela.

Al plantearle esta posibilidad a la bella venezolana, ésta sonríe feliz, y entre risas asegura que así muchos no tendrán razón ni oporutnidad de criticarla por besarlo.

No cabe duda de que muchas críticas podrán tener el nombre de Daniella Navarro como protagonista, pero tampoco podemos negar que la venezolana aportó mucho contenido a La Casa de los Famosos. No estamos hablando sólo de los conflictos, sino también de aquellos momentos de sano humor con los que conquistó al público televidente. Y con aquél valor que la llevó a defender a capa y espada a quienes quiere o quería, tanto así que le hizo frente a la reina de las polémicas, nada más y nada menos que Niurka Marcos. Ese día, Daniella Navarro se convirtió en la favorita de muchos.

