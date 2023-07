Daniella Navarro terminó con Nacho Casano porque éste le mintió y ella, además, ya no soportaba a su mamá

“Me lastimó”, dijo Daniella Navarro en su entrevista con Carlos Adyan para el programa “En Casa con Telemundo”. La declaración de la venezolana es en relación a Nacho Casano, con quien sostuvo una relación que inició durante las últimas semanas de La Casa de los Famosos 2.

Las razones de su rompimiento, principalmente según dijo, tienen que ver con la distancia. Él vive en México. Ella vive en Miami. Sumado a la geografía al parecer éste la engañó y ya sostenía conversaciones con alguien más en sus redes sociales, esto, dijo Daniella, la lastimó duramente.

Otro impedimento sumado a su relación era la amistad que la mamá de Nacho sostenía con Natalia Alcocer y Niurka Marcos, dos de las personalidades que menos congeniaron con Navarro en el reality y que al día de hoy siguen manteniendo las distancias con ella.

Daniella también aseveró que Nacho le mintió en varios aspectos y que incluso el hecho de que éste no reconociera a su hijo despertó en ellas alarmas que la hicieron ver que ella no podía seguir ahí. La actriz venezolana habló de todo esto con Adyan porque Nacho sabe que todo lo que está diciendo es completamente cierto.

Vale agregar que esta ha sido sólo la primera parte de la entrevista, el día de mañana Daniella Navarro hablará largo y tendido sobre Niurka Marcos, quien fuera dentro del reality su “archenemy”. View this post on Instagram A post shared by En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo)

