Randy Arozarena expresa su compromiso de ganar el Juego de las Estrellas: “Voy a estar representante a Cuba y a México”

El jugador estrella de los Tampa Bay Rays en las Grandes Ligas, Randy Arozarena, será uno de los encargados en participar en el All-Star Game (Juego de las Estrellas) de la MLB luego de estar entre los más votados por los aficionados ante el impresionante desempeño que ha mostrado en los diamantes esta temporada.

Durante unas recientes declaraciones ofrecidas para ESPN el jugador se mostró emocionado de participar en esta competencia tan importante en la que espera tener una muy importante actuación para que su equipo pueda llevarse el triunfo del encuentro.

Un dato interesante es que Arozarena detalló que en este partido del Juego de las Estrellas que se realizará en el T-Mobile Park de Seattle, participará representando a Cuba y México; esto debido a que Cuba es su país de nacimiento y México fue la nación quien lo recibió tras abandonar su territorio.

ST PETERSBURG, FL – JULY 5: Randy Arozarena #56 of the Tampa Bay Rays celebrates after hitting a single during the first inning against the Philadelphia Phillies at Tropicana Field on July 5, 2023 in St Petersburg, Florida. (Photo by Kevin Sabitus/Getty Images)

“Yo estaré en el Juego de Estrellas. México estará bien representado. Somos ocho cubanos y soy el único mexicano”, expresó Arozarena en esta entrevista donde habló sobre la preparación que ha venido realizando para estar en la mejor condición posible.

“Voy a estar ahí representando a los dos países. A Cuba, mi país natal, lo amo mucho, y a México igual, por su gran apoyo en el Clásico Mundial. En el clásico pusimos el béisbol mexicano en lo alto. Me voy a sentir muy feliz, voy a tener público de todo el mundo”, agregó el toletero.

Emocionado con el Home Run Derby

Arozarena también habló sobre lo emocionado que estar por participar en el Home Run Derby contra figuras de tal trayectoria e incluso se mostró sorprendido al tener que enfrentarse en la primera serie contra Adolis García, una de las figuras estelares de los Texas Rangers.

“Es increíble que me hayan puesto con Adolis. Caímos juntos por casualidad. Es mi hermano, lo quiero como si fuera mi hermano. Tenemos mucha historia. Para mí, para los dos, siento que habrá mucha felicidad, mucha alegría. Lo vamos a gozar los dos, gane o pierda el que sea, lo vamos a disfrutar”, agregó.

“La primera mitad fue muy buena, mejor que en mis primeras dos temporadas. La verdad, he tenido un gran comienzo de temporada, he podido ayudar al equipo, y en la parte individual, me siento contento con mi producción, he recibido muchas bases por bolas, incrementé los jonrones, pero sobre todo estoy feliz por el equipo, que está en el primer lugar”, concluyó.

Estos nombramientos se deben a la gran temporada 2023 que está teniendo el cubano en las Grandes Ligas; actualmente cosecha un promedio de bateo de .286 con 26 extrabases, 58 carreras impulsadas y 45 carreras anotadas en la temporada.

