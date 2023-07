New York City tropieza con el Columbus Crew y vuelve a enfilar partidos sin ganar [Videos]

El New York City FC ha vuelto ha vuelto a enfilar partidos consecutivos sin lograr ganar, ahora, tras firmar un empate 1-1 ante el Columbus Crew en la jornada 23 de la MLS, dejando escapar una vez más, la oportunidad de meterse en los puestos de clasificación a los ‘playoffs’.

Hace apenas una semana, el conjunto neoyorquino derrotó al CF Montreal por 1-0 para romper una racha de 12 partidos sin ganar, entre los cuales acumuló hasta seis derrotas, llegando a generar esperanzas en sus aficionados con la posibilidad llegar a la postemporada, sin embargo, no ha pasado del empate en los últimos dos juegos, contra el Charlotte (1-1) y ahora con el Columbus, volviendo a caer en una racha negativa.

Pese a no haber dominado el balón en este encuentro, el equipo ‘Citizen’ logró inaugurar el marcador al minuto 75 por intermedio de Justin Haak, gracias a una jugada que inició cerca del medio del campo para trasladarse al costado derecho donde el uruguayo Santiago Rodríguez marcó una diagonal para luego enviar una asistencia al goleador.

Con el resultado a su favor, el City comenzó a trabajar en defenderse y buscar aguantar la ventaja, sin embargo, la defensa falló en el ocaso del partido, específicamente al 90+4 y el Crew logró empatar gracias a un tanto del defensor central Sean Zawadski, quien llegó para rematar un pase en corto que le dio Christian Ramírez tras cubrir de gran manera el balón dentro del área rival.

Santiago Rodríguez entra en la historia del NYCFC

Pese a lo malo del resultado, el New York City vivió un momento para el recuerdo cuando Santiago Rodríguez, con su pase gol de este partido y a los 23 años, empató a la leyenda italiana Andrea Pirlo, como el quinto máximo asistidor en la historia del club con un total de 18.

Con este empate, el equipo dirigido por Nick Cushing, llega a 26 puntos, quedando aún con posibilidades de alcanzar los playoffs de la MLS puesto que se encuentra con las mismas unidades que el noveno clasificado, Montreal, aunque este tiene dos juegos menos.

Por su parte, el Columbus se ubica en la cuarta plaza de la clasificación con 36 puntos en 22 compromisos y está, de momento, clasificando a la postemporada.

