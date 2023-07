Alimentos que debemos en evitar cuando desayunamos en hoteles

Un desayuno de buffet en un hotel es el sueño hecho realidad para muchos por la variedad de alimentos que nos ofrece y nos despierta el apetito por pasteles, cereales, jugos de fruta, huevos, tocino y dulces.

El doctor Michael Mosley, creador del programa de pérdida de peso The Fast 800 ofrece recomendaciones para no caer en la tentación de comer más de lo necesario en un desayuno de buffet.

Luego de un desayuno copioso los niveles de energía caen drásticamente, Mosley, dice que no hay sacrificarse y dejar de comer las opciones del buffet de hotel, solo hacer unos ajustes hacia las opciones más saludables.r.

En vacaciones tenemos otro ritmo, hacemos otro tipo de actividades y tener la posibilidad de comer un buffet puede resultar tentador.

Sin embargo, no es necesario hacer una dieta estricta, pero si evitar los jugos de fruta, pasteles, cereales, medialunas y frutos secos.

Mosley recomienda llenar el plato con alimentos más saludables como tortillas de vegetales, yogurt, frutas, el queso, las nueces y aguacate, reseña La Tercera.

Las tortillas son una opción saludable ya que puedes elegir tus propios rellenos, también verduras cocidas o crudas. Incluir el queso, las nueces y aguacate aportan grasas saludables que dan sensación de llenura.

Esto no significa que debas privarte de comer algún alimento solo estar atentos a la hora de consumirlo, tal es el caso del pan, que recomienda buscar una opción más saludable en vez de las variedades de pan blanco. Las salchichas y tocino son de esos alimentos que puedes comer en ciertas ocasiones.

Otras recomendaciones para las vacaciones

Durante las vacaciones de verano solemos consumir alimentos y bebidas como la cerveza o las cremas heladas.

Por ejemplo, un vaso de cerveza tradicional tiene entre 90 y 115 calorías, que se puede sustituir por la que no tiene alcohol, que suma solo 40 por vaso y 25, recomienda la red de servicios médicos asistenciales Osde.

Para no caer en excesos alimenticios durante las vacaciones es recomedable: beber mucha agua, tener a la mano bocados saludables no perecederos, dormir suficiente y no saltarse las comidas.

También se debe mantener el equilibrio de la dieta para evitar las grasas, las preparaciones fritas y panes.

