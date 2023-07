Myrka Dellanos y Verónica Bastos sostuvieron otro altercado en vivo en ‘La Mesa Caliente’

Las noticias sobre el tema de la salud se encuentran a la orden del día y en ‘La Mesa Caliente‘ abordan diferentes asuntos que van más allá del acontecer en el mundo del entretenimiento. Por ello, Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Aylín Mujica se encargan de mantener a la audiencia actualizada con las tendencias.

Dellanos y Bastos sorprendieron recientemente a la audiencia del espacio que es transmitido por Telemundo y el hecho se registró porque la estadounidense comenzó a hablar sobre lo que viene siendo un tratamiento que están aplicando en un spa en la nación y lleva por nombre ‘facial vampiro’.

“Ahora surge un nuevo caso de VIH relacionado con un popular tratamiento facial que creo que nos hemos hecho todas acá”, dijo frente a las cámaras.

La costarricense no se sintió a gusto con lo que estaba mencionando su compañera de trabajo y de inmediato le contestó: “Yo no, a mí no me agregues en tu lista“.

Sin embargo, no fue la única por Mujica y Blondet de manera rápida también respondieron sobre lo dicho por Myrka, fue así como defendieron estos procedimientos estéticos que muchas personas lo hacen de forma recurrente para no aparentar la edad que realmente tienen y lucir mucho más jóvenes.

Bastos consideró prudente el hecho de seguir hablando sobre dicho tema que a su parecer no luce “tan natural”, y agregó: “Por eso yo moriré como una pasa, toda arrugada, porque no me hago nada de esas cosas, porque yo creo que debo envejecer de manera natural. Yo le tengo pavor a todas esas agujas, no he llegado ni siquiera al Botox”.

Internautas reaccionan a la postura de Bastos

Verónica en las últimas semanas ha sido muy criticada por el trabajo que viene realizando en el programa, aunque en esta ocasión no fue el caso porque de manera sorprendente varios la terminaron apoyando tras sus comentarios emitidos durante una emisión en vivo.

La costarricense Verónica Bastos es una de las presentadoras más controversiales de ‘La Mesa Caliente’. / Foto: Mezcalent.

“Muy cierto Vero, tanto Que la critican y Vero dice la verdad, le guste a quien le guste y si no, pues ni modo”, “La Vero entre palabra y palabra se lo dijo en la cara que, ellas no están envejeciendo con dignidad”, “Cada quien es libre de hacerse lo que quiera si eso las hace felices, a mí me parecen todas muy guapas“, “Myrka siempre tan bella y educada. Esa verónica siempre de grosera y pesada”, “Que se preparen muchos, pero muchos famosos, esto es de terror”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Myrka y Verónica sostienen constantes diferencias

No es la primera vez que ambas conductoras se ven envueltas en una polémica por no compartir la manera de pensar, y es que recientemente Dellanos calló a Bastos luego que la quisiera dejar mal por no haberse vestido del mismo color que el resto de sus compañeras de trabajo.

