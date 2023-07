Myrka Dellanos es criticada tras dar su opinión sobre Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine

La presentadora Myrka Dellanos el pasado viernes estuvo junto a Cristina Eustace, Aylín Mujica y Giselle Blondet para llevar una nueva emisión de ‘La Mesa Caliente‘. A su vez, las cuatro estuvieron hablando de un tema que estuvo en tendencia recientemente y es que se trata de Yailin ‘La más viral’ y Tekashi 6ix9ine.

Dellanos fue consultada por lo que opinaba sobre las imágenes que ambos compartieron en las redes sociales, donde se veían acostados de una manera bastante romántica, mientras que la dominicana lo tilda de “puerco”, al tiempo que lo manda a ducharse.

Por ello, la conductora del espacio recordó a la audiencia su opinión: “Yo dije que yo pensaba que todo era como estrategia publicitaria, ellos no han dicho que están juntos, pero bueno, tal vez“.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para expresar lo que sentían sobre las declaraciones de una de las presentadoras del espacio, hecho que llevó a muchos a rechazar lo que mencionó durante la transmisión en vivo.

A su vez, los usuarios de la red social de la camarita dijeron que Myrka siempre ha intentado imponer su opinión al resto, y creen que ese tipo de situaciones que se registran terminan siendo poco profesionales, aunque como suele ser costumbre, algunos sí la apoyaron porque no ven prudente hablar sobre las vidas ajenas.

“Myrka piensa que el programa es nada más para ella y defiende lo indefendible, eso está muy mal”, “Myrka quiere imponer su pensamiento, ella siempre quiere tener la razón”, “Myrka es trumpista y no acepta las opiniones de los demócratas. Eso no me parece profesional”, “Estoy de acuerdo con Myrka, somos humanos. ¿Por qué la gente se siente con la autoridad de juzgar a los demás”, “Oye a la santa Aylín”, “Myrka estás dando información errada al decir que María Magdalena era prostituta. Estás muy equivocada y mal informada”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sin embargo, otra que ha sido fuertemente criticada ha sido Aylín Mujica, quien además explicó que no les daba una alta puntuación porque no le parece que sea correcto que su hija más adelante la vea con otro hombre que no es su padre y acostados en la cama de una forma muy romántica.

