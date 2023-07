Fernando Alonso no se preocupa por su desempeño: “Hace tres semanas luchábamos por la victoria”

El piloto español de Aston Martin en la Fórmula 1, Fernando Alonso, ha caído al séptimo puesto del Mundial de Fórmula 1 debido a los resultados que ha registrado en las últimas competencias en las que Red Bull, McLaren y Mercedes se han consagrado con los primeros lugares; a pesar de este desempeño el asturiano no se mostró preocupado y consideró que es un resultado que puede mejorar en cualquier momento.

De acuerdo con Diario AS, el piloto español se mostró enfocado en “maximizar” el resultado con su escudería de cara a las venideras competencias del campeonato mundial con el objetivo de recuperar el tercer puesto que ostentó tras los excelentes resultados que registró en los primeros Grandes Premios.

“Maximizamos la estrategia, intentamos alargar con los medios al inicio. Luego con el coche de seguridad escogimos el blando porque era un ‘stint’ corto al final. Gracias a todas esas decisiones conseguimos un séptimo puesto que es un poco mejor que el ritmo que teníamos”, expresó Fernando Alonso.

“Probablemente es un poco de todo. Otros han mejorado, algunos equipos que han traído mejoras significativas últimamente. También el circuito, este no es uno de los mejores para nosotros, para el paquete que tenemos. También es la primera vez que tenemos esta nueva construcción en los neumáticos y quizás tenemos que analizarlo. Pero salvamos un fin de semana muy difícil y espero que en Hungría volvamos a ser competitivos”, agregó el piloto.

A pesar de haber caído cuatro posiciones en la clasificación general el asturiano no se mostró preocupado por su situación y destacó que está trabajando para mejorar los resultados en el Gran Premio de Hungría y así poder sumar los puntos necesarios para escalar nuevamente posiciones.

“No estoy muy preocupado por el desarrollo. El coche es mejor de lo que esperábamos, este año luchamos por cosas que nunca soñamos al inicio del año. Si podemos mantenernos en el top-10 y luchar contra los ‘top’ es fantástico, pero hay que verlo con perspectiva. No podemos estresarnos si somos séptimos o no estamos en el podio. Tenemos que ser pragmáticos y relajarnos con nuestro rendimiento. ¿McLaren? Fueron muy rápidos pero están muchos puntos por detrás. Deberíamos tener ritmo suficiente para mantener la diferencia, no van a estar siempre en el podio. Nos restamos puntos este todos así que será difícil que nadie tenga grandes ventajas. Con Mercedes y Ferrari estará apretado hasta el final. Este, con Austria, es uno de nuestros peores fines de semana y hemos salvado puntos”, dijo.

“Si alguien es más rápido que nosotros, no podemos hacer nada. Tenemos que entender, aprender, estar contentos de alguna forma con la posición que tenemos. No estamos contentos con un séptimo pero el año pasado éramos últimos. Lando (Norris) fue sexto el año pasado en Silverstone y Latifi, 10º. Veremos en Abu Dhabi. Porque en Canadá luchábamos por la victoria, han pasado tres semanas. No es que fuéramos rápidos al inicio de la temporada y luego nada más”, concluyó.

