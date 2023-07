Leonardo Nascimento le envía un consejo al PSG por el caso Mbappé: “Es el momento de que se vaya”

La novela que vive el París Saint Germain (PSG) ante la posible salida del delantero Kylian Mbappé en este mercado de verano se ha convertido en una de las noticias más sonadas de la temporada; el hecho ha marcado tal importancia que algunos de los antiguos directivos del club han decidido hablar al respecto para evaluar la situación y lo que debería hacer el conjunto capitalino en estas circunstancias.

Uno de estos ha sido el antiguo director deportivo del PSG, Leonardo Nascimento de Araújo, quien mantuvo una entrevista con el diario L’Equipe en la que habló sobre el futuro del atacante y además le envió un importante consejo al PSG de venderlo en el presente mercado para iniciar un nuevo proceso deportivo con el que se pueda ganar la Champions League.

“Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya, pase lo que pase”, expresó Leonardo de manera contundente para que el equipo tome acciones en la búsqueda de un buen negocio con el que puedan recibir una importante suma de dinero por el campeón del Mundial de Rusia 2018.

“El París-Saint-Germain existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él. Lleva seis años en París y, en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la Champions League Real Madrid en 2018 y 2022, Liverpool en 2019, Bayern de Múnich en 2020, Chelsea en 2021 y Manchester City en 2023), ninguno de los cuales contaba con Mbappé en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición sin él”, agregó.

Leonardo también detalló que “no guarda ningún tipo de rencor” a Mbappé a pesar de ser uno de los principales motivos por los que se generó su destitución como director deportivo del equipo de la Ligue 1 durante el mes de mayo de 2022.

“Debido a su comportamiento en los dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor”, concluyó el especialista en fútbol.

Actualmente el delantero francés se encuentra en la búsqueda de ser firmado por el Real Madrid con el objetivo de poder formar parte de un equipo mucho más competitivo con el que pueda finalmente lograr su principal objetivo dentro de un club, que es poder levantar un título de la Champions League.

