Guardaespaldas de Peso Pluma atacó a un fanático durante un concierto

El cantante Peso Pluma este fin de semana fue sorprendido mientras se encontraba interpretando uno de sus sencillos más exitosos junto a sus músicos. El hecho rápidamente se ha ido viralizando en las diversas plataformas debido a la manera en la que terminó accionando el hombre de seguridad, quien dejó claro que se encuentra atento al más mínimo movimiento que se pueda registrar.

El lente de la cámara de un fanático estaba grabando mientras disfrutaba del show, por el que terminó pagando para escucharlo cantar en vivo. Sin embargo, no contaba con que vería a un hombre montarse en la tarima para irse encima del intérprete de ‘Ella baila sola’.

El seguidor del mexicano no tuvo la oportunidad de llegar directamente a él, debido a que uno de los guardaespaldas del joven de 24 años lo empujó y por poco lo tumba del escenario donde estaban ofreciendo un concierto.

A su vez, Peso Pluma se nota un poco preocupado por la situación registrada mientras estaba cantando, pero en medio del hecho se agachó para darle la mano y ayudarlo a levantar antes que terminara de caer. Posteriormente, la persona no se contuvo y lo abrazó muy fuerte, por lo que fue bastante notorio que se encontraba feliz por tenerlo tan cerca.

“Ese es su trabajo cuidar del artista”, “No sabían si iba armado”, “El guardia cuida y tiene que reaccionar así de rápido porque no saben si van a atacar al artista, pero Peso Pluma reaccionó muy bonito”, “No entiendo que pedo con la gente dejarse llevar tan así por un artista, a ellos no les importa quien eres, a ellos les importa tu dinero”, “Excelente, ese es su trabajo y la gente NO PUEDE JOD*R TANTO”, “Aplausos por su Body Guard y por Peso por haberle dado ese abrazo”, “Bueno es que ahora ya no se sabe”, “El de seguridad solo cumple su trabajo y lo hizo bien”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

