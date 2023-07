Hombre de California ganó hace 10 años millonario premio de lotería y asegura que su familia no lo sabe

Puede que, para muchos, ganar la lotería sea una de sus más grandes aspiraciones en la vida y poder alcanzar ese sueño puede llegar a ser un momento sumamente significativo que, muy probablemente, querrás gritar a los 4 vientos, aunque esto no sea del todo conveniente.

Los expertos en temas de finanzas y de lotería aseguran que aquel que resulte ganador de un premio importante, lo más recomendable es que sean discretos y solo lo comenten con su gente más allegada y de confianza.

Este consejo se da, precisamente, para evitar conflictos y malos entendidos con ellos, porque siempre habrá quien quiera sacar provecho de la situación para obtener algo del premio de lotería, lo cual orilla a que varios decidan no contarle de su buena suerte a nadie.

Eso es justamente lo que hizo un hombre de California, quien prefirió mantenerse en el anonimato, quien compartió cómo es que ganó la lotería hace 10 años, secreto que decidió guardárselo para él mismo, ya que nadie de su familia lo sabe.

El ganador de lotería escribió una carta dirigida a un periodista del Daily Star, y en ella se describe a sí mismo como un “ganador de lotería de bajo perfil”; además, en su escrito pregunta a los lectores de este medio si, quizás, haya cometido un grave error al mantener este secreto.

Además, el hombre reveló que sí gano un significativo premio de lotería que, efectivamente, le vino a cambiar la vida; sin embargo, a lo largo de esta década ha gastado de este realmente poco dinero, ya que solo ha adquirido un camión y una casa.

De igual modo, indicó que en algún momento se ha planteado compartir parte de su premio con algunos familiares cercanos, entre ellos sus padres y su hermana; sin embargo, no lo ha hecho porque no tiene buena relación con esta última ni con su cuñado y teme que la mujer pueda exigirle que done la mitad de su premio a su iglesia.

Además, también explicó que ha tenido que mentirles, ya que respecto al tema de su casa, les contó que la estaba alquilando y no les dijo que en realidad la había comprado.

“Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización”, cuenta en la carta publicada en el Daily Star.

El ganador de este premio de lotería tiene 67 años y reveló que se siente muy cómodo con su vida y que no necesita gastar mucho, ya que no tiene hijos ni otras responsabilidades, porque sus padres fallecieron hace un tiempo.

Además, mencionó que no ha tenido relación con su hermana durante más de 10 años debido a problemas pasados y que incluso evita revelar su dirección por temor a que ella la descubra.

“Espero que ella no tenga idea de dónde vivo. Además, mis padres la sacaron de la casa antes de morir. Ella trató de hacer algunas cosas horribles a nuestros padres, lo que logré detener. ¿Me equivoqué al no contarle a nadie sobre mis ganancias?”, agrega el ganador.

El periodista Quentin Fottrell, a quien le llegó esta carta, le respondió al ganador de lotería, indicándole que no debe sentirse culpable por no haber compartido la noticia de su victoria con nadie.

“No veo nada malo en vivir tu vida de la manera que quieres vivirla, y resistir el impulso de compartir las noticias con cualquiera, incluso y especialmente con tu familia”, escribió.

Además, Quentin le expresó su sorpresa acerca de cómo ha podido mantenerse en el anonimato a lo largo de todo estos años, ya que en California, los nombres de los ganadores de la lotería son parte del registro público.

Así que lo único que le recomendó fue disfrutar de su fortuna y de su privacidad mientras dure, pues la pérdida de esta última, no se puede recuperar con nada.

