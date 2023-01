Los estados en Estados Unidos en donde podrías cobrar los $1,350 millones del Mega Millions en el anonimato

Tras 3 meses de sorteos de la lotería de Mega Millions sin ganador, este viernes están en juego $1,350 millones de dólares, el segundo premio más alto en la historia de este juego y en la de Estados Unidos.

Esto ha provocado que miles de personas, dentro de EE.UU. como fuera del país, se encuentren comprando tickets del Mega Millions, movidos por la ilusión de poder adjudicarse esta enorme cantidad de dinero. De hecho, muchos se cuestionan qué sucedería si así fuera y también, a quiénes le contarían la buena nueva.

Y es que para muchos, en caso de obtener el premio del Mega Millions, el que tuvieran que dar a conocer su identidad es algo que les preocupa mucho, tanto por cuestiones de seguridad como de privacidad.

En algunos estados de EE.UU. sí es obligatorio que la identidad de un ganador de un premio de lotería sí se haga pública, pero también hay algunos estados en donde la ley sí permite mantenerte en el anonimato, lo que seguro hará que disfrute más tu dinero.

Estados de Estados Unidos donde puedes mantenerte en el anonimato si ganas los $1,350 millones en el Mega Millions

1) Delaware. Nadie de este estado ha ganado el gran premio de Mega Millions desde que se permitió la venta de boletos en su territorio, en enero de 2010.

2) Kansas. Las leyes estatales le ofrecen dos opciones: permitir a la lotería estatal difundir su nombre o bien seguir en el anonimato.

3) Maryland. Los ganadores de sorteos deben dar por escrito su consentimiento si permiten que su fotografía y nombre sean difundidos.

4) Mississippi. También en este estado, el ganador debe autorizar si su identidad se da a conocer o no.

5) Montana. Aquí, las leyes prohíben que su nombre o fotografía sean difundidos, pero permiten que se sepa el sitio donde fue vendido el boleto.

6) Nueva Jersey. El estado permite al ganador la opción de no revelarse su información personal, pero sí lo desea puede hacerse pública.

7) Carolina del Sur. Aquí no se permite que se revele el nombre o residencia de un ganador de lotería.

8) Wyoming. El ganador puede elegir entre dar o no a conocer su identidad y datos personales.

Te puede interesar:

* Ganador de lotería da 4 consejos para que puedas obtener los $1,350 millones del Mega Millions

* 5 formas en que ganarte los $1,350 millones del Mega Millions podría arruinarte la vida

* Mega Millions: Cuánto dinero le restarían de impuestos al ganador de los $1,350 millones de dólares