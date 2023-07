Karol G se robó las miradas con su abdomen de acero en la premier de Barbie

Barbie ha sido una de las películas más esperadas de este 2023 y ya comenzó la cuenta regresiva para que los fanáticos la puedan disfrutar en las salas de cine de su preferencia. Además, este fin de semana las personas que participaron en dicho proyecto estaban muy emocionados, pues realizaron la premier en Los Ángeles, California, y asistieron destacadas figuras del mundo del entretenimiento, entre ellas Karol G.

Margot Robbie, Ryan Gosling, Karol G, Dua Lipa, America Ferrera, Issa Rae, Alexandra Shipp, Simu Liu, Ariana Greenblatt fueron algunas de las resaltantes personalidades que dijeron presente en un nuevo paso que da la cinta que podrán disfrutar desde el 20 de julio.

Este fin de semana realizaron la premier Barbie en Los Ángeles, California, y ‘La Bichota’ no pudo faltar. / Foto: Jon Kopaloff/Getty Images.

A su vez, la colombiana Karol G este lunes en horas de la tarde compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram, donde supera los 64 millones de seguidores, así fue como aprovechó para agradecer por las buenas situaciones que se han venido registrando con el filme que falta poco para poder ver.

La primera imagen fue una de las más atractivas porque de fondo se aprecia una piscina en un día soleado, mientras llevaba su cabello suelto (color rosado), un top que dejó toda su espalda descubierta y una falda larga, todo con tonalidades alusivas a un clásico como lo es una de las muñecas más antiguas y populares del mundo. Además, su abdomen de acero sigue siendo el centro de atención.

La cantante Karol G asistió muy sonriente a la premier de uno de los filmes más esperados del año. / Foto: Jon Kopaloff/Getty Images.

“Barbie Premiere, Barbie World”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en la red social de la camarita. Recordemos que ‘La Bichota’ asistió por tener una participación oficial por su tema ‘Watati’, una de las canciones exclusivas del filme.

Algunos famosos reaccionaron al look de ‘La Bichota’ y una de ellas fue su colega Greeicy, quien le escribió lo siguiente: “Bellaaaaaaaa!“. A su vez, la merenguera Olga Tañón también manifestó su opinión sobre el contenido que compartió comenzando la semana, y es que le dijo: “Esta es la verdadera Barbie!!!! Hermosa!”.

Internautas opinan sobre la apariencia de la colombiana

“Ya entiendo el motivo por el que Anuel nunca va a superar esa mujer”, “Amo esta nueva Karol G mejor vestida dándome moda tendencia”, “Dioooosss necesito ese pelo y ese VIBE en mi vida”, “La frustración de Anuel”, “Últimamente veo mucho hate en sus publicaciones. Las personas no tienen nada más que hacer con sus vidas”, “Ahora quiero mi Barbie Karol G, así tal cual“, “Solo debías ir, no robar el protagonismo, no pues mejor que la mismísima Barbie”, “Tú sí que eres una Barbie humana”, “De Colombia para el mundo”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

