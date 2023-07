Karol G se muestra sonriente con un nuevo look y le grita al mundo “Nada te pasará”

La cantante colombiana Karol G ha hecho gala de su belleza en Instagram, red social en la que ha publicado una foto en la que aparece con una amplia sonrisa y ha conquistado miles de corazones.

La intérprete de ‘Provenza’ apareció con su cabello rosa, flequillo y una camisa que cubre parte de su cabeza. Su sonrisa resalta y también lo hace el texto con el que decidió acompañar esta imagen: “Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti NADA TE PASARÁ”, dijo la colombiana.

Sus millones de seguidores se alegran de la felicidad de Karol G y destacan que ante las polémicas que existen actualmente y en las que ella de manera indirecta podría estar involucrada, la colombiana brilla con luz propia.

Los internautas han relacionado este mensaje con todo lo que actualmente ocurre con Anuel AA, quien reveló el rostro de Cattleya, la hija que tiene con Yailin ‘la más viral’. Ante esto,Tekashi 6ix9ine, a quien se le ha vinculado de manera sentimental con Yailin, salió en defensa de la dominicana y arremetió fuertemente contra Anuel AA.

“No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses”, dijo Anuel AA.

Como si fuera poco este 4 de julio durante el cumpleaños de Yailin, Anuel AA decidió presumir a su nuevo amorcito. El cantante boricua subió a las historias de su cuenta de Instagram una foto desde un yate y en compañía de una misteriosa mujer con la que estaba a punto de darse un beso.

Así que a continuación te dejamos varios de los comentarios que le dejaron a Karol G ante todas estas situaciones que el público conecta, de una manera u otra, con ella debido al romance que por años vivió con Anuel AA.

“Me encanta que la polémica no te come. Estás demasiado enfocada y brillando. Eres lo más”, “La sonrisa de alguien que se libró del mal, amén”, “La cara de Karol G viendo el lío de Anuel, Tekashi y Yailin”, “Tu vida cambio desde que saliste de ese círculo, muchísimos éxitos para ti”, “Ella dijo: Yo mejor me protejo de todo este pandemónium que está sucediendo… Amén” y “Esta es la sonrisa de alguien que se quitó un tóxico de encima…” son parte de los mensajes recibidos.

