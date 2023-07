Chris Christie, candidato presidencial, cree que Trump se acuesta cada noche “pensando en el sonido de la reja de su celda” en prisión

“No importa cuánto fanfarronee y cuantas veces diga que no está asustado. (Donald Trump) se acuesta cada noche pensando en el sonido de la reja de su celda en prisión cerrándose detrás de él“. Esas fueron las palabras de Chris Christie, candidato presidencial republicano y ex gobernador de Nueva Jersey, ante la situación que enfrenta ahora el ex presidente Donald Trump luego de haber sido acusado de mal manejo de documentos clasificados.

Christie hizo el comentario durante una entrevista ofrecida al programa “Morning Joe” de MSNBC, de acuerdo con información de The Hill, y agregó que, según la acusación, considera que Trump será declarado culpable y será enviado a prisión en el caso de que, finalmente, vaya a juicio.

Acotó además que, para evitar este escenario, Trump podría sopesar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia.

“Parte de lo que el Departamento de Justicia siempre ha hecho, y esto lo he visto en todos los fiscales generales, es que ofrecen acuerdos (lo cual estoy seguro que harán), y si lo rechazas y eres declarado culpable, es probable que el juez te envíe a prisión”, dijo Christie.

El ex gobernador de Nueva Jersey no descartó, por tanto, que Trump finalmente llegue a un acuerdo con las autoridades. “Es la única manera en que puede evitar la prisión“, aseveró.

La relación entre Christie y Trump se remonta a años atrás.

Christie compitió contra Trump durante las elecciones presidenciales del año 2016, y perdió. No obstante, la derrota no fue su final político, sino que se convirtió en un asesor del mandatario.

Sin embargo, Christie y Trump rompieron relaciones cuando este último no aceptó los resultados electorales de las elecciones de 2020, en las que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, resultó victorioso. Esto, y la violencia ocasionada por el asalto al Capitolio en enero de 2021, hizo que Christie retirara su apoyo a Trump.

Ahora, como candidato presidencial, Christie ha señalado que su objetivo es lograr no solo llegar a la Casa Blanca, sino evitar que Trump llegue a ella.

