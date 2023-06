Chris Christie: el ex gobernador de Nueva Jersey que ahora es candidato a la presidencia y que quiere evitar que Trump llegue a la Casa Blanca

Chris Christie, ese es el nuevo nombre que se suma a las congregadas primarias del Partido Republicano para elegir al nuevo candidato a la presidencia de Estados Unidos que competirá en las elecciones del año 2024. El ex gobernador del estado de Nueva Jersey presentó los documentos para formalizar su candidatura en un evento en el ayuntamiento de New Hampshire.

De acuerdo con The New York Times, se trata de un candidato que realmente no tiene tanta popularidad como otros (por ejemplo, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis). Pero tiene un objetivo: tratar de que Trump no gane las primarias del GOP.

Christie compitió contra Trump durante las elecciones presidenciales del año 2016, y perdió. No obstante, la derrota no fue su final político, sino que se convirtió en un asesor del mandatario.

Sin embargo, Christie y Trump rompieron relaciones cuando este último no aceptó los resultados electorales de las elecciones de 2020, en las que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, resultó victorioso. Esto, y la violencia ocasionada por el asalto al Capitolio en enero de 2021, hizo que Christie retirara su apoyo a Trump.

Christie se perfila, de acuerdo al portal Politico, como un candidato que “ama, sobre todo, lanzar golpes políticos”. “Nadie conoce a Donald Trump mejor que yo”, dijo Christie a este portal, y aseguró que este candidato necesita “ser atacado, y necesita ser atacado por alquien que lo conozca”.

El portal Politico también indicó que para Christie, el “error estratégico” en la campaña presidencial de 2016 fue que los candidatos del GOP se enfocaron en atacarse entre ellos en lugar de detener a Trump. Ahora, Christi ve una dinámica similar, con candidatos “de baja categoría” yendo unos tras otros en lugar de apuntar hacia el candidato principal (es decir, Trump).

“No creo que los votantes republicanos penalicen a quienes critiquen a Trump”, dijo para Politico, y agrego que: “Si crees que eres una mejor persona para ser presidente que Donald Trump, entonces tienes que exponer tu caso“.

Christopher James “Chris” Christie nació el 6 de septiembre de 1962. De profesión abogado y con trayectoria política en el Partido Republicano, Chris Christie ocupó el cargo de gobernador de Nueva Jersey entre 2010 y 2018 luego de las elecciones en noviembre de 2009.

