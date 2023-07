Científicamente, sí hay una razón por la cual los padres pueden olvidar a sus hijos dentro del auto

Desafortunadamente, Estados Unidos es el número uno del llamado “Síndrome del bebé o del niño olvidado”, el cual se refiere a al repetido fenómeno en donde los padres, por accidente, olvidan a sus hijos pequeños al interior de su auto, muy probablemente porque se enfocan en tareas inmediatas.

Según la organización de seguridad infantil Kids and Car, se estima que cada año en EE.UU. mueren unos 37 menores de edad porque sus padres los olvidaron en el auto, por asfixia, a causa del calor, siendo Texas el estado en donde más sucesos de este tipo ocurren.

Sobre el tema, recientemente un grupo de investigadores de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, decidieron hacer un estudio para comprender cuáles son los motivos por los que los padres pueden llegar a cometer tan semejante descuido.

Nathan Rose, quien es catedrático especializado en Cerebro, Comportamiento y Cognición en el Departamento de Psicología de dicha universidad, llevó a cabo un experimento para comprender ese lapsus que han denominado como memoria prospectiva, o la capacidad de recordar comportamientos críticos pero rutinarios, como por ejemplo el recordar apagar el horno al salir de casa.

El estudio fue publicado recientemente en la revista “Journal of Applied Research in Memory and Cognition”. Este consistió en medir si los estudiantes universitarios podían olvidar sus teléfonos celulares, algo a lo que la mayoría están muy apegados y que podría tener graves consecuencias en caso de olvidarlos, comparándolos entonces con un bebé.

En la investigación participaron 192 estudiantes, los cuales fueron sometidos a otros ejercicios, mientras los científicos examinaban con qué frecuencias estos olvidaban sus celulares cuando salían del laboratorio al final de los trabajos, y si importaban si les hacían algún recordatorio explícito para que lo recogieran.

Para el experimento también se les dio a los estudiantes unos rastreadores de actividad para que los colocaran en la parte posterior de sus cinturones. A un grupo se le solicitó que pidiera el teléfono y devolviera el rastreador al final y al otro grupo no se le dio ninguna indicación.

Cuando finalizó el experimento, se les informó de lo sucedido y se les guio a la salida mientras los observadores fingían seguir con sus actividades, aunque estaban observando a detalle si los jóvenes dejaban o no sus teléfonos o si devolvían el rastreador.

Cerca del 7% de los universitarios olvidaron sus teléfonos sin el recordatorio, en comparación con el 5% de los que sí lo recibieron. Casi el 18% de ambas categorías olvidó devolver el rastreador.

Los científicos descubrieron que el olvido se produce cuando las señales del entorno no logran activar el recuerdo de la intención en el momento adecuado, y la intención se pierde en la confusión, según explicó Rose. También indica que los errores de memoria prospectiva pueden ocurrirle a cualquiera.

“Se procesan de forma más automática, por lo que uno puede perderse en sus pensamientos porque su comportamiento viene determinado por el entorno. No es que olvides qué es lo que se supone tienes qué hacer; simplemente te olvidas de hacerlo en el momento adecuado”, agregó.

Así como los estudiantes olvidaron las señales del entorno respecto a que debían tomar sus teléfonos o devolver el rastreador, así les pasa a los padres que manejan hacia su trabajo o hacen algún recado con sus bebés o hijos pequeños en el asiento trasero del auto, afirman los investigadores.

“La ausencia de señales visuales y auditivas destacadas de un niño que duerme en el asiento trasero crea un escenario propicio para olvidar que está en el coche”, agregaron.

Otro punto a destacar, según Rose, es que si uno de los padres lleva al niño en el auto, pero no suele ser el cuidador que realiza dicha actividad, y entra en la rutina y el patrón establecido es conducir al trabajo, puede olvidar que el pequeño se encuentra ahí.

Respecto a quiénes, si hombres o mujeres, olvidan más a los niños en los vehículos, no hay dato que confirme si son ellos o ellas los que cometen en mayor proporción este tipo de descuidos.

Sigue leyendo:

* Padres de Florida acusados de estar “borrachos y drogados” cuando su hija murió asfixiada en un automóvil

* Florida: bebé de 11 meses murió luego de ser encerrada en un auto por tres horas mientras sus padres iban a la iglesia

* Hombre de Virginia se suicida tras descubrir a su hijo de 18 meses muerto en su automóvil