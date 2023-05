Lili Estefan habla de sus momentos no tan felices al lado de Raúl de Molina en “El Gordo y la Flaca”

“El Gordo y la Flaca”, el programa de Univision, celebra durante todo este año 2023 su 25 aniversario, 25 años donde Lili Estefan “la Flaca“ ha vivido momentos muy felices y no tan felices al lado de su compañero de trabajo Raúl “el Gordo” de Molina. Un show en que desde la primera entrevista le dijeron que iba para largo, su recuerdo más presente.

“Mi entrevista para el trabajo. Me acuerdo haber llegado a la oficina de Mario Rodríguez y que me dijo: ‘Lili Estefan te tienes que comprometer porque yo creo que esto va a ir pa’ largo, ustedes van a ser estilo Don Francisco, Cristina (Saralegui), ‘el Gordo y la Flaca’, no puedo tener otra “Flaca” a través de los años ni otro Gordo a través de los años; entonces ¿estás dispuesta?”.

¿Cuántos años más te ves en el show?

¿Cuántos años más? ¡Eso es impredecible! No sé, yo no sé, a mí me encantaría, a mí personalmente me encantaría llegar a los 30.

¿Cuál ha sido el momento más feliz en el show?

El momento más feliz en El Gordo y Flaca, que me viene ahora a la mente, es cuando Raúl tuvo la operación de cáncer del riñón y regresó aquí al estudio. Yo era la mujer más feliz del mundo, ¡cómo lo extrañé el tiempo que estuvo afuera!

¿Y el momento más triste?

Yo creo que la pérdida de los bebés mellizos de Raúl también fue públicamente difícil para nosotros a pesar de que yo no tenía nada que ver con eso. ¡Imagínate! Ya lo habíamos anunciado, ya todo el mundo había mandado regalos, ya todo había pasado, todo el mundo estaba como esperando el desarrollo de la barriga de Millie.

“Habíamos tenido un ‘baby shower’ en el show y de momento tenemos que públicamente anunciar que Raúl y Millie habían perdido los mellizos, eso fue triste”.

Lo que nadie se imagina:

Lo que la gente no se imagina es que la que todos los días al mediodía come carne frita, chicharrones, empanadas, arroz con frijoles, platanitos, tostones es la Flaca; y el que vive a dieta, pero no pierde las libras necesarias es el señor Raúl.

“So, ¿qué te puedo explicar? Siempre me reprocha ‘¡tú eres la Flaca y comes más que yo!’. A lo mejor la gente se imagina que yo soy la que está haciendo siempre dieta… no, no, ¡yo como de todo!”.

