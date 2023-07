Pasajera abandona vuelo de American Airlines al asegurar que en él viajaba un “ser no real”

En redes sociales se volvió viral un video que ha causado mucho escándalo, ya que se puede ver a una mujer un tanto desquiciada, abandonando un vuelo de la compañía American Airlines, porque aseguraba que en el avión viajaba un “ser no real”.

En el clip se puede ver a la mujer sumamente desesperada, caminando por uno de los pasillos de la aeronave, explicando a gritos a las demás personas los motivos por los que quería descender del avión.

“Se los digo, me voy a largar a la m$%rda, y hay una razón por la que me voy a largar. Y todos pueden creerlo o no creerlo. Me importa un car*jo. Pero se los digo ahora mismo, ese hijo de p*ta de ahí atrás no es real”, dice la mujer.

La mayoría de los pasajeros permanecieron sentados y varios voltearon hacia la parte trasera del avión para ver al “extraño” que la pasajera describía, mientras ella continuó diciendo: “Y pueden sentarse en este j*dido avión y pueden morir con ellos o no. No voy a hacerlo”.

Según los informes, el video fue tomado a bordo de un vuelo de American Airlines que salía del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth; el incidente retrasó el vuelo unas 3 horas.

Hasa el momento, la aerolínea no se ha pronunciado respecto a esta situación.

