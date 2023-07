Trabajadores domésticos de EE.UU. se organizan para conseguir mejores condiciones laborales

Los trabajadores domésticos, un gremio que incluye a las niñeras y niñeros, así como a los limpiadores de casas y cuidadores de hogares, han llevado a cabo actos políticos recientemente en los que han manifestado su exigencia de mejorar sus derechos laborales, así como la implementación de una “Ley de Derechos de los Trabajadores Domésticos”. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

Esta propuesta normativa, la Ley de Derechos de los Trabajadores Domésticos, se ha convertido en una exigencia común dentro del gremio de los trabajadores domésticos desde hace casi dos décadas, desde que la activista Ai-jen Poo concibió la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos (NDWA, por sus siglas en inglés) alrededor de este concepto, de acuerdo con información de The Hill.

Durante el mes de junio, los trabajadores domésticos lanzaron campañas en pro de mejorar sus derechos laborales en lugares como Florida o Filadelfia.

Según reseñó The Hill, estas campañas se produjeron en paralelo a una discusión que se lleva a cabo a nivel de los legisladores estadounidenses, quienes han considerado proyectos de ley para fortalecer los derechos laborales de los trabajadores domésticos.

Aunque las normativas específicas varían de un estado a otro y de una ciudad a otra, el objetivo principal de la Ley de Derechos de los Trabajadores Domésticos es eliminar las exclusiones de las leyes laborales implementadas para los trabajadores domésticos a partir de la era del New Deal.

En función de lograr el establecimiento de esta legislación es que se fundó la NDWA, una organización de defensa nacional de los trabajadores domésticos.

En el año 2019, la congresista demócrata Pramila Jayapal presentó, por primera vez, un proyecto de ley nacional que contenía algunas de las prerrogativas que han exigido los trabajadores domésticos en EE.UU. a lo largo de la historia.

Entre los derechos propuestos por la representante demócrata se encuentran:

– La garantía de licencia por enfermedad.

– El requerimiento de contratos por escrito.

– El establecimiento de pausas para comer y descansar.

– Protecciones contra el acoso laboral, así como protecciones para los trabajadores de la pérdida de salarios debido a cancelaciones de último minuto.

No obstante, esta propuesta no ha tenido demasiado apoyo por parte del sector republicano de la Cámara de Representantes, de acuerdo con información de The Hill.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dictaminó una orden ejecutiva el pasado mes de abril que amplió el acceso a subsidios para hacer que los servicios de cuidado sean más asequibles y ordenó al Departamento de Trabajo que publique un modelo de acuerdo laboral.

Esto, a juicio de Poo, implicaría el reconocimiento del Departamento del Trabajo de las labores domésticas como un empleo que, al menos, debería requerir de un contrato y un acuerdo entre empleado y empleador, lo cual supone un avance importante en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores domésticos.

De acuerdo con un estudio del Instituto de Políticas Económicas del año 2022, los trabajadores domésticos reciben 75 centavos por cada dólar que otro trabajador puede ganar en cualquier otra ocupación.

A pesar de que la ley aún no ha sido aprobada a nivel federal, existen varios estados que han aprobado derechos mínimos para los trabajadores domésticos, entre los que se encuentran:

1) California.

2) Connecticut.

3) Hawái.

4) Illinois.

5) Massachusetts.

6) Nevada.

7) Nuevo Mexico.

8) Nueva York.

9) Oregón.

10) Virginia.

Por otra parte, las ciudades de Seattle (Washington) y Filadelfia (Pensilvania) también han aprobado derechos para los trabajadores domésticos.

