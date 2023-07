¡Alto al bullying! Esta es la petición de Ninel Conde, después de haber sido criticada por cantar “Sálvame” de RBD

Hace algunos días atrás la cantante y actriz Ninel Conde interpretó el tema “Sálvame” de la banda mexicana RBD. Muchos al escucharla aseguraron que sonaba desafinada, razón por la cual su nombre fue utilizado para lanzar severas críticas entorno a su carrera y talento musical.

Hay que recordar que la banda RBD fue lanzada a partir de la telenovela “Rebelde” -2004- producida por Televisa, en donde Conde le dio a vida al personaje de Alma Rey. Dentro de la historia esta es una famosa cantante que atraviesa fuertes problemas con la crianza de su hija adolescente Roberta.

La historia expone la vida escolar de Roberta en el “Elite Way School” en donde se crea dicha banda musical que terminan por conformarla los personajes de Mia Colucci, Miguel Arango, Diego, Lupita y Giovannie. En la telenovela surgen varios canciones que conformaron el primer disco de la agrupación, entre ellas el tema “Sálvame” que interpretó recientemente Ninel Conde y por la cual ha sido atacada con burlas y ofensas discriminatorias.

Sobre estos ataque Ninel Conde dice: “Quiero contarles una historia, hace 13 años por primera vez fui víctima de bullying con aquella falsedad que a alguien se le ocurríó inventar que confundí tsunami con surimi, cosa que jamás pudieron probar, aún cuando ofrecí recompensa por quien me mostrara una sola prueba”.

“En aquel entonces las redes eran algo nuevo y twitter era la moda y fue ahí donde me tundieron de ataques los cuales me llevaron a una depresión muy grande… me hicieron más fuerte y aprendí que el “hate” viene de la frustración y envidia de gente que no ha podido realizar sus sueños ni ser feliz. Desafortunadamente no todo mundo entiende ese proceso y lo pasa así, -hay quienes- llegan al grado del suicidio como tantos niños y jóvenes que lo han vivido y han terminado en tragedias”.

Sobre su interpretación de “Sálvame” esto es lo que dijo la cantante mexicana: “La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio quitando incluso la voz del público que cantaba conmigo… distorsionado mi voz y volviendo algo negativo viral. Aquí les dejo el video original sin trucos de mala edición y les reitero que a mi, después de tantos años de mover el abanico ya no me tambalean, lo que me entristece es ver tanta gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño tan terrible que pueden ocasionar a gente que no tiene la inteligencia emocional de saber quién es”.

“Amemos más y odiemos menos, no se les olvide que la que puede puede y la que no que critique y ‘queso’. Recuerda que la envida es la admiración disfrazada. Nunca tomes las cosas personales, la critica habla más de quien la dice”.

La cantante termina su comunicado con una solicitud a sus haters: “Si no -pueden- controlar el hate, les agradeceré el unfollow”.

En RBD la canción la interpreta mayoritariamente y en solitario Anahí, pero es importante señalar que las voces de ambas intérpretes son diferentes, razón por la cual puede que muchos no logren conectar con la versión de Conde. Ahora bien, más allá de esto es importante entender que si bien es cierto es válido tener gustos o preferencias, las ofensas y denigrar a una persona no debería de ser la forma en la que manifestamos las opiniones en contra de un artista o de quien sea, sólo porque lo que hace a nivel artístico no es de nuestro gusto. La cultura del odio es rechazada por muchos famosos que con su música invitan al amor y la paz.

