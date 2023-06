Ninel Conde luce sus encantos con un minibikini que parece no lleva nada puesto

La cantante y actriz Ninel Conde está aprovechando unos días de relajación en Tulum, México, para disfrutar del sol y el mar del lugar y no quiso perder la oportunidad de subir una foto a su cuenta de Instagram en la que aparece usando un bañador que da la impresión de que no lleva nada puesto.

Este domingo, “El bombón asesino” publicó en su perfil una candente postal donde se le ve posando recostada sobre la arena de la playa, enfundada con un minibikini color nude que es tan diminuto y debido a la posición en la que se encuentra, apenas se percibe un hilo sobre su marcada cintura. Su look fue complementado con un pareo tejido color blanco, joyería, gafas y un sombrero.

En unas pocas horas la publicación ha generado más de 26 mil corazoncitos rojos y casi 600 comentarios donde le hacen saber lo bien que luce su cuerpo.

“Que hermosa eres”, “Simplemente divina”, “Súper sensual. Me encanta como saliste es tu foto”, “Mamacita rica”, “Disfruta del sol para broncearte toda esa deliciosa piel y tener un excelente color canela en tus grandes y bellos atributos”, son algunos de los halagos que le enviaron.

Cabe mencionar que fue apenas hace unos días que Ninel Conde acaparó reflectores en la famosa red social a través de un breve video en el que modela de pie junto a una cámara de bronceado, usando un microbikini que apenas pudo cubrir sus tonificadas curvas, las cuales resaltó bañada en aceite.

“Esta semana se viene algo espectacular, y ustedes serán partícipes de todo esto. Inicié con mi bronceado para arrancar este proyecto el día de hoy que será en la playa y con mucho bikini así que hay que iniciar como todo un bombón asesino. ¿Qué les parece? 😏”, escribió junto al material en aquella ocasión. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

