Britney Spears exige una disculpa pública tras el incidente con Victor Wembanyama

A unos días de que Britney Spears fuera golpeada por la seguridad del basquetbolista Victor Wembanyama al intentar acercarse a él para felicitarlo, la cantante está pidiendo que el jugador y su equipo se disculpen con ella.

De acuerdo con TMZ, la intérprete de “Toxic” quiere que se disculpen públicamente debido a que un locutor de radio comentó que estaba bien que Britney fuera golpeada por tocar al jugador, lo que causó el enojo de la cantante.

“He estado con las personas más famosas del mundo, NSYNC en algún momento. A las chicas les gustaría literalmente arrojarse sobre ellos. En mi camino hacia el lugar, en realidad, fui derribada por tres niños de 12 años que intentaban sacarme una foto. Mi seguridad ni una sola vez los tocó o incluso se acercó a ellos. El punto es, no me gustó que la gente dijera que merecía ser golpeada, porque ninguna mujer merece ser golpeada“, comentó.

La intérprete de “Baby One More Time” compartió que a los 30 minutos del incidente Victor Wembanyama y su equipo se disculparon con ella pero que no lo hicieron públicamente y ahora eso es lo que quiere después de los comentarios desafortunados que ha recibido.

Sigue leyendo: