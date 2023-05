‘El tiempo cura todas las heridas’: Britney Spears y su madre se han reconciliado

“El tiempo cura todas las heridas”, escribió Britney Spears en su cuenta de Instagram, tras confirmar que la reconciliación con Lynne Bridges Spears. La mamá de la cantante viaje recientemente a la ciudad de Los Ángeles para protagonizar así el acercamiento definitivo con su famosa hija.

El mensaje completo de la intérprete de “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”, reza de la siguiente manera: “Mi dulce mamá se presentó en mi puerta ayer después de 3 años sin vernos… Ha pasado tanto tiempo… Con la familia siempre hay cosas que arreglar… Pero el tiempo cura todas las heridas”.

“Después de poder comunicar lo que he retenido durante mucho tiempo, ¡me siento muy bendecida de haber podido tratar de hacer las cosas correctamente. Te quiero mucho!”. No concluyó antes de añadir: “¡Qué suerte que podamos tomar un café juntas después de 14 años! ¡Vamos de compras después!”.

A su post han reaccionado alrededor de 367,064 personas dejándole un like. Vale agregar Britney desactivó la sección de comentarios, recientemente. Por ello sólo podemos ver la contabilización de likes en sus publicaciones.

¿Por qué Britney estaba alejada de su mamá?

Según reportó Showbiz, Britney le reprochaba a Lynne Bridges el haberse mantenido, supuestamente, pasiva e incluso complaciente ante el calvario que había sufrido la artista durante sus 13 años de tutela judicial.

Recordemos que durante todo ese tiempo a la ex de Justin Timberlake se la privó de toda autonomía financiera y personal. Asimismo, “la princesa del pop” fue obligada a ingresar varias veces en un centro psiquiátrico. Fue la toma de esta decisiones las que asegura que no siempre se vieron respaldadas con un criterio médico apropiado y ante las cuales su madre, según ella, nunca hizo nada.

Atrás han quedado las palabras hirientes…

El pasado mes de octubre, la mamá de la cantante intentó acercarse a ésta de manera pública. Al parecer lo hizo de esta manera para lograr obtener su atención, ya que la cantante se negaba, para ese entonces, a contestar a cualquiera de sus llamadas.

En ese momento la mamá de Britney Spears le decía: “¡Siento mucho tu dolor! ¡Lo siento desde hace años! Te quiero y te echo de menos. Britney, en el fondo lo sabes perfectamente”.

La súplica de su mamá parecer haber hecho estallar una terrible furia en la intérprete. Razón por la cual respondió de la siguiente forma: “¡¡Mamá, quédate con tus disculpas y que te den!! Y para los pu*** doctores que me jodi**** la mente… ¡Rezo para que acaben en el infierno!”.

