Cupones SNAP: la propuesta para aumentar los fondos en $3,500 millones de dólares en un periodo de 5 años

Al menos 49 organizaciones del campo de la salud y la nutrición respaldan la propuesta de ley bicameral en el Congreso de Estados Unidos que busca ampliar el acceso a SNAP (Programa Nutricional Suplementario) a través de GusNIP (Programa de Incentivos Nutricionales Gus Schumacher) dirigido a incentivar el consumo de frutas y vegetales entre los recipientes de bajos recursos.

“Opt for Health with SNAP Act of 2023″, también conocida como “OH SNAP”, aumentaría el financiamiento obligatorio para GusNIP a $3,500 millones de dólares en un periodo de 5 años a través de la Ley Agrícola (Farm Bill) y autorizaría $100 millones anuales en fondos discrecionales por la misma extensión de tiempo. Adicional, la legislación eliminaría el requisito de costo local compartido, que limita la capacidad de los estados de aplicar al programa.

Una de las organizaciones que avala la propuesta es el Center for Science in the Public Interest (CSPI) que el pasado 16 de junio se expresó públicamente al respecto.

“Pocos estadounidenses consumen la cantidad recomendada de frutas y vegetales, y para los compradores que utilizan SNAP, los costos continúan siendo una barrera significativa”, indicó el presidente de CSPI, el Dr. Peter G. Lurie, en un comunicado. “GusNIP mejora el acceso a frutas y vegetales para los consumidores que utilizan SNAP al proveer incentivos financieros. Los incentivos nutricionales de GusNIP tienen un récord probado de incrementar la ingesta de frutas y vegetales”, añadió.

Otras entidades que han extenuando su respaldo son: American Heart Association, Center for Law and Social Policy, National Grocers Association, Save the Children y Union of Concerned Scientists.

El GusNIP, autorizado por primera vez en el 2018, faculta al secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a financiar proyectos que motiven a los recipientes de SNAP a consumir alimentos más saludables.

Las asignaciones, sin embargo, no son distribuidas de manera equitativa a todos los beneficiarios de SNAP, a juicio del portavoz.

“Además, hay más barreras para estados que buscan aplicar a los fondos GusNIP, como el requerirle a las demarcaciones proveer partidas combinadas para fondos GusNIP”, destacó Lurie.

En ese sentido, la pieza legislativa aliviaría la carga económica para los estados que participan del programa.

Un comunicado de la oficina del senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker, uno de los artífices del proyecto, señala que aproximadamente un 90% de los estadounidenses no consume las cantidades de frutas y vegetales requeridos para una dieta nutritiva.

“Mantener una dieta saludable es particulamente retante para las personas de bajos recursos, que reportan incapacidad para pagar por alimentos saludables como barrera principal. Esto tiene consecuencias nefastas para la salud pública, dado que el consumo de frutas y vegetales reduce el riesgo de obesidad, enfermedades del corazón, diabetes tipo 2 y otras enfermedades relacionadas con la dieta. Estas enfermedades son la causa número uno de muerte y discapacidad en Estados Unidos”, expone el documento virtual.

El comunicado además plantea que apenas el 10% de los subsidios contenidos en el Farm Bill van a agricultores de frutas y vegetales, y el resto a cultivos básicos como el maíz y la soja que se utilizan particularmente para alimentar a animales, etanol y alimentos procesados.

Hasta mediados de junio pasado, la legislación tenía como co-auspiciadores demócratas en el Senado a Peter Welch (Vermont), Ron Wyden (Oregon), Richard Blumenthal (Connecticut), Alex Padilla (California), Ed Markey (Massachutsetts), Robert Menéndez (Nueva Jersey); y al independiente Bernie Sanders (Vermont).

Sigue leyendo:

10 datos clave de la propuesta en el Congreso para incluir a Puerto Rico en el programa de “cupones de alimentos” SNAP a través de la “Ley Agrícola” (Farm Bill 2023)

¿En qué consisten los nuevos requisitos de empleo para solicitar fondos SNAP (cupones de alimentos) tras aprobación de medida para elevar tope de deuda?

Qué puedes comprar con los cupones de comida SNAP