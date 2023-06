Marjorie de Sousa no quiere hablar de su hijo Matías y la relación con Julián Gil, su padre

Marjorie de Sousa ha sido nuevamente cuestionada por la situación que protagoniza junto a Julián Gil y su hijo Matías, con quien el actor argentino no puede compartir. En una conversación que la actriz venezolana tuvo con los medios de comunicación se le hicieron muchas preguntas sobre el padre de su hijo y sobre si existe la posibilidad de que se encuentren.

“¿Mati ya pregunta por su papá?”, fue la pregunta que comenzó la conversación sobre el tema. “Mati está muy bien y esos son temas de nosotros”, dijo rápidamente la venezolana.

Ante las preguntas que le siguieron haciendo continuó afirmando que este es un tema muy personal que no debe conversar ante la opinión pública. “Eso es un tema muy personal y eso es un tema que tocaré con mi hijo. Yo quiero una infancia feliz para él y lo he logrado hasta ahorita y quien conoce a mi hijo sabe cómo es y sabe el niño tan maravilloso y ser humano tan maravilloso que es”, expresó la actriz, quien siguió señalando que esto es un tema muy personal.

La súplica de Julián Gil

El 28 de febrero de este año Julián Gil envió un fuerte mensaje a Marjorie de Sousa, la madre de su hijo Matías. Desde el set del programa ‘Siéntese quien pueda’ y totalmente en vivo el argentino le expresó unas palabras a la actriz venezolana tras unas declaraciones que ella ofreció y en las que aseguró que de sus temas privados no habla en los medios de comunicación, tras ser preguntada por la relación de su hijo y su padre.

Julián Gil no pudo contenerse ante lo que escuchó: “Es una mezcla de sentimientos: llevo meses escuchando ‘soy una dama y no quiero hablar de esto’. Creo que se le está faltando el respeto al niño, a mí como papá, al público y a la gente que de alguna manera la apoyo a ella. Me pregunto: ¿Si Mati le pregunta ‘¿cómo está papá, quién es mi papá, qué hace mi papá? ¿Qué le dices al niño? ¿Soy una dama y no puedo hablar?”, dijo el actor y presentador.

Julián Gil, ante las cámaras, se tomó un momento para pedirle a la madre de su hijo que le deje formar parte de la vida del pequeño Matías.

“Podrías estar aquí dos horas hablando del tema y se me hace muy complicado. Lo único que yo voy a decir hoy, como lo he dicho ya en varias ocasiones: te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo. Creo que Matías me merece no solamente a mí, a sus hermanos, a sus tías, a su familia. Creo que le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano: tener una familia y tener un papá”, declaró Gil en ese momento.

