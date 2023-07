Boston Red Sox y Tampa Bay Rays harán parte de su próxima pretemporada en República Dominicana

Este jueves la MLB anunció lo que serán las series fuera de Estados Unidos para la próxima temporada, y una novedad será República Dominicana, donde se llevarán a cabo dos encuentros de Spring Training el 9 y 10 de marzo de 2024 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Los equipos que jugarán en suelo quisqueyano serán los Boston Red Sox y los Tampa Bay Rays. De esta manera las Grandes Ligas vuelven a Dominicana, la última vez fue en 2020 con el encuentro entre los Minnesota Twins y Detroit Tigers.

Jugadores de los Red Sox como: Rafael Devers, Joely Rodríguez y Brayan Bello podrán volver a jugar en su tierra. Mientras que los Rays con los quisqueyanos Wander Franco, José Siri, Manuel Margot y Francisco Mejía también harán lo propio.

Seoul Series

La MLB también anunció la Seoul Series, donde por primera vez se llevará a cabo un encuentro de temporada regular en Corea del Sur. Los equipos que viajarán al otro lado del mundo a disputar dos encuentros, el 20 y 21 de marzo, serán Los Ángeles Dodgers y San Diego Padres.

Con este juego en el país asiático, será la novena vez que las Grandes Ligas realicen un juego internacional para inaugurar su temporada.

• 1999 – Monterrey, México (Rockies vs. Padres)

• 2000 – Tokio, Japón (Mets vs. Cachorros)

• 2001 – San Juan, Puerto Rico (Rangers vs. Azulejos)

• 2004 – Tokio, Japón (Rays vs. Yankees)

• 2008 – Tokio, Japón (Medias Rojas vs. Atléticos)

• 2012 – Tokio, Japón (Atléticos vs. Marineros)

• 2014 – Sydney, Australia (Dodgers vs. D-backs)

• 2019 – Tokio, Japón (Atléticos vs. Marineros)

Ciudad de México y Londres se mantienen

Como ya es costumbre desde hace varias temporadas, las series de Ciudad de México y Londres se mantendrán para la campaña 2024. En esta ocasión se realizarán el 27 y 28 de abril para la de México, con el encuentro entre Houston Astros y Colorado Rockies.

Mientras que para la serie en el país europeo la fecha será 8 y 9 de junio y enfrentará a los New York Mets y Philadelphia Phillies.

