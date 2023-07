Ex ejecutivos de Fox expresan remordimiento por “ayudar a construir una gran maquinaria de desinformación”

Tres ex ejecutivos de Fox publicaron, este miércoles, un comunicado conjunto en el que expresaron decepción y remordimiento por ayudar a construir una corporación que, a su juicio, se convirtió en una gran “maquinaria de desinformación”. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

Los ex ejecutivos, identificados como Preston Padden, Ken Solomon y Bill Reyner, publicaron un comunicado conjunto titulado “Cómo nuestros esfuerzos para llevar la competición a la televisión ayudó a crear la Maquinaria de Desinformación Fox” (“How Our Efforts to Bring Competition To Television Unknowingly Helped Create the Fox Disinformation Machine”, en inglés).

En el comunicado, Padden, Solomon y Reyner relataron cómo ayudaron a la construcción de Fox en una época en la que las cadenas televisivas de mayor preponderancia eran ABC, CBS y NBC, y expresaron su admiración a Rupert Murdoch, director ejecutivo de Fox News, por “su visión y esfuerzos admirables”. “Genuinamente, creímos que la creación de una cuarta fuerza competitiva en la televisión era del interés público”, acotó el trío de ex ejecutivos.

Tanto Padden como Solomon y Reyner cuestionaron, en el comunicado, el acuerdo de Fox con Dominion Voting Systems, empresa de dispositivos y programas de votación en Estados Unidos y Canadá. En este acuerdo, Fox News acordó pagar $787 millones de dólares por haber llevado a cabo una cobertura noticiosa de los reclamos de fraude electoral formulados por el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, en el año 2020. Dichos reclamos fueron falsos, pues nunca se pudieron comprobar las aseveraciones de Trump.

“Nunca ideamos, ni establecimos, de forma consciente, la maquinaria de desinformación en la que Fox se convirtió (…) El juez del caso de Dominion revisó que Fox publicó, repetidas veces, noticias falsas. Fox no apeló a la decisión, sino que pagó cerca de $800 millones por concepto de daños a Dominion”, recordaron.

Los ex ejecutivos advirtieron que el canal de Fox News “tuvo muchos impactos negativos en la sociedad”, y que el peor fue promover la “gran mentira de Trump” acerca de los supuestos fraudes en las elecciones de 2020. De esta forma, Fox News, a juicio de los ex ejecutivos, “contribuyó al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, el cual socavó nuestra democracia”.

En abril de este año, Fox News aceptó, ante la corte, que “ciertas afirmaciones sobre Dominion” publicadas fueron “falsas”.

“Reconocemos los fallos de la corte que encontraron que ciertas afirmaciones sobre Dominion son falsas“, dijo Fox News en un comunicado. “Este acuerdo refleja el compromiso continuo de Fox con los más altos estándares periodísticos”.

En principio, Dominion Voting Systems había demandado a Fox News por $1,600 millones de dólares.

Ante el acuerdo, la televisora expresó su deseo de contribuir a que Estados Unidos siguiera adelante.

