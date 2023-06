Donald Trump le pidió a presentador de Fox News que no se burlara de las capacidades cognitivas de Joe Biden

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le pidió al presentador de Fox News, Sean Hannity, que no se burlara de las capacidades cognitivas del actual presidente de EE.UU., Joe Biden. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

“Le pedí a Sean (Hannity) que no hiciera bromas sobre eso“, dijo Trump durante un evento en Iowa. “Honestamente, no creo que eso se vea bien o que se vea bien que alguien bromee sobre eso”, agregó.

Previamente, Hannity había dicho que: “¿Alguien más está de acuerdo conmigo en que este tipo (Joe Biden) no está cognitivamente aquí? Dudo que sepa qué día de la semana es hoy“.

Esto a propósito de los comentarios que han surgido a partir de la aparatosa caída que sufrió Biden durante una ceremonia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el pasado 1 de junio en Colorado.

“Creo que puedes hablar de eso si quieres, pero no creo que sea algo sobre lo que se debe bromar“, recalcó Trump, pues Hannity notó que el ex presidente republicano ha preferido abstenerse de atacar a Biden por sus habilidades físicas o mentales.

Por el incidente de la caída de Biden, Trump opinó que la caída “fue fuerte”, pero no entró en detalles para opinar sobre el suceso.

Una encuesta llevada a cabo en mayo por NPR (National Public Radio), PBS News Hour y Marist, que tuvo una muestra de 1,288 adultos en Estados Unidos, indicó que al menos 7 de cada 10 votantes independientes están “preocupados por la aptitud mental” de Biden, quien anunció en abril que nuevamente entraría en la carrera presidencial para las elecciones de 2024.

No son pocos los políticos que han expresado sus preocupaciones acerca de la edad del presidente Joe Biden.

Recientemente, la ex candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, admitió que la edad de Biden representa una preocupación para los votantes a la hora de medirse en las elecciones de 2024.

Según The Hill, Biden es, ahora, el individuo con más edad que ha servido de presidente de Estados Unidos, con 80 años.

Sin embargo, Trump, quien cumplirá 77 años pronto, también ha sido cuestionado en varias oportunidades por su edad, sobre todo luego de que tuvo dificultades físicas para bajar una rampa en un evento en West Point en el año 2020.

