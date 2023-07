“Terrible tragedia”: niño murió ahogado en un arroyo en Nueva Jersey

Un niño de 8 años fue encontrado muerto en un arroyo en Nueva Jersey, donde al parecer se ahogó, dijeron las autoridades.

El menor fue hallado boca abajo flotando en un arroyo en la sección Flanders de Roxbury el miércoles por la tarde, según la Oficina del Fiscal del condado Morris. Los oficiales y paramédicos intentaron reanimar al niño, pero no pudieron hacerlo. Fue declarado muerto en el Hospital St. Clare’s en Dover, indicó NBC News.

Es una tragedia terrible“ Jim Rilee, alcalde de Roxbury (NJ)

El alcalde Jim Rilee confirmó que era residente de Roxbury. “Es una tragedia terrible”, dijo ayer, citado por Daily Record. “Todos nuestros corazones y oraciones están con la familia y sus amigos. Haremos todo lo posible para ayudarlos”.

Las autoridades dijeron que la muerte del niño no se ha considerado criminal, sino accidental al momento. La policía añadió que no darían a conocer el nombre del menor, en consideración a su familia. No está claro cómo la víctima llegó al arroyo.

El Departamento de Policía del municipio Roxbury, la Unidad de Delitos Mayores de la Oficina del Fiscal del condado Morris y la Unidad de Investigación de la Escena del Crimen de la Oficina del Alguacil están investigando, informó Pix11. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre la investigación que se comunique con la policía de Roxbury o la fiscalía del condado Morris.

La semana pasada un niño de 13 años que había sido milagrosamente rescatado con vida del lago de Prospect Park en Brooklyn (NYC) murió tras pasar tres semanas gravemente hospitalizado.

El mes pasado, también en Nueva Jersey, un padre hispano de 39 años murió ahogado tratando de salvar a su hija quinceañera en una playa en Avon-by-the-Sea. Más tarde fue identificado como Mark Batista, un bombero FDNY.