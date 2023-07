Deudas personales de estadounidenses en promedio son de $21,800 dólares, sin incluir hipotecas

El nuevo Estudio de Planificación y Progreso 2023 de Northwestern Mutual, muestra que la deuda personal promedio de los estadounidenses, sin incluir las hipotecas, es de $21,800 dólares, que es $8,000 menos de lo que la gente reportó en 2019.

El análisis dice que más de un tercio (35%) de los estadounidenses están cerca o en su nivel más alto de deuda. Al mismo tiempo, más de 4 de cada 10 (43%) dicen tener actualmente el nivel de deuda más bajo de su historia.

“En un momento de alta inflación e incertidumbre económica, es alentador ver que los niveles de deuda personal se han mantenido relativamente estables año tras año, e incluso han disminuido un poco“, dijo Christian Mitchell, director de atención al cliente de Northwestern Mutual. “Dicho esto, puede ser una pendiente resbaladiza entre la deuda manejable y la deuda desbocada, por lo que es un momento importante para permanecer más atento a la planificación y el gasto”.

Deuda personal de los estadounidenses, sin incluir hipotecas

2023: $21,800

2022: $22,354

2021: $23,325

2020: $26,621

2019: $29,800

Según el estudio, la principal fuente de deuda personal en Estados Unidos se puede encontrar en las billeteras de las personas, donde las tarjetas de crédito representan más del doble que cualquier otra fuente de deuda personal.

Principal fuente de deuda personal en 2023:

Tarjetas de crédito: 28%

Préstamos para automóviles: 12%

Deuda médica: 7%

Préstamos / líneas de crédito con garantía hipotecaria: 6%

Préstamos de educación personal: 5%

Gastos de educación de los hijos/familiares: 3%

Las personas que tienen deudas personales dicen que el 30 % de sus ingresos mensuales se destinan a pagarlas, y la mayoría también espera permanecer endeudada durante años.

Cuánto tiempo espera la gente estar endeudada

1-5 años: 49%

6-10 años: 21%

11-20 años: 8%

Para el resto de mi vida: 10%

No sé: 12%

La investigación puntualiza que más de cuatro de cada 10 (43%) adultos estadounidenses que tienen deudas personales dicen que actualmente están cerca o en el nivel de deuda más bajo de su historia. Al mismo tiempo, más de un tercio (35%) dice que está cerca o en su nivel más alto de deuda.

“Este es un recordatorio de que las tendencias de la deuda no son uniformes y las circunstancias personales de cada persona son diferentes“, dijo Mitchell. “Más personas sienten que se están moviendo en la dirección correcta que aquellas que no lo hacen, pero todavía hay un universo considerable de personas que tienen más deudas que nunca. No importa dónde se encuentre en ese espectro, es importante ser proactivo e intencional sobre cómo se gestiona la deuda y dónde encaja dentro de un plan financiero más amplio a largo plazo”.

Para más detalles del estudio, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· Gastos de emergencia del consumidor estadounidense suben de $1,400 a $1,700 en el último año

· Inflación: Más de la mitad de estadounidenses están usando tarjeta de crédito para llegar a fin de mes

· Estadounidenses están dispuestos a endeudarse por ver a sus artistas favoritos, revela estudio